Sono le ultime settimane in cui potremo approfittare di moltissima verdura invernale. Alcuni ortaggi, come ad esempio la verza e gli spinaci, stanno per finire la loro stagione e molto presto nei negozi troveremo verdure diverse. Può sembrare banale, ma non tutti gli alimenti si possono conservare allo stesso modo. Alcuni cibi non possono stare nel frigorifero, come ad esempio aglio e cipolla. Questo può fare la differenza, perché bastano pochi e semplici trucchi per far durare il cibo più a lungo. Oggi vogliamo concentrarci sugli spinaci. Con quest’ortaggio straordinariamente benefico possiamo cucinare pietanze deliziose e molto diverse tra loro. Pensiamo ad esempio ai cannelloni ricotta e spinaci, oppure ad un succulento polpettone ripieno. Spigheremo quali sono i modi migliori per conservarli ed usarli quando non li troviamo più freschi.

Ecco come congelare gli spinaci crudi e cotti e mantenerli freschi a lungo nel frigorifero per cucinare frittate, polpette e cannelloni

Gli spinaci possono essere conservati nel frigo per diversi giorni, sia crudi, sia cotti. Se abbiamo appena acquistato gli spinaci freschi, possiamo conservarli nel frigorifero per circa 10 giorni. Puliamo gli spinaci togliendo le parti che non servono ed avvolgiamoli in un foglio di carta assorbente. Dopodiché, chiudiamoli in un contenitore ermetico e riponiamolo nel cassetto dedicato alle verdure in frigorifero. Se possibile, teniamo gli spinaci lontani da mele e banane, poiché tendono a farli appassire velocemente.

Se invece abbiamo già cotto gli spinaci, possiamo conservarli in frigorifero, ma con alcune cautele. Per prima cosa dovranno raffreddarsi, dovremo scolarli e strizzarli per bene in modo da rimuovere quanta più acqua possibile. A questo punto, potremo riporli in un contenitore ermetico da tenere nel frigorifero. Dopodiché, si conserveranno al massimo per 2 giorni e potremo riscaldarli soltanto una volta.

Nel freezer

Ecco come congelare gli spinaci crudi e cotti: possiamo scegliere tra diversi metodi. Se sono crudi e freschi, potremo conservarli per diversi mesi. Dopo aver rimosso le parti in eccesso, senza lavarli mettiamoli negli appositi sacchetti per il freddo. Facciamo uscire dal sacchetto tutta l’aria possibile e chiudiamo con un laccetto. Scongeliamoli un paio d’ore prima dell’utilizzo e procediamo a lavarli e cucinarli come preferiamo.

Per preservarne il colore

Se per le nostre preparazioni è fondamentale preservare il colore verde brillante tipico delle foglie degli spinaci, possiamo sbollentarli prima di procedere al congelamento.

Dunque, laviamo le foglie e mettiamole in una pentola piena d’acqua bollente, facciamole cuocere per 2 minuti e trasferiamole in una ciotola d’acqua e ghiaccio. Lasciamole in ammollo per 2 minuti per bloccare la cottura e preservare il colore. Infine, scoliamo gli spinaci, asciughiamoli e mettiamoli nei sacchetti per il freezer. Facciamo uscire l’aria in eccesso, chiudiamo i sacchetti e conserviamoli nel congelatore.

Per minestre e zuppe

Per preparazioni come zuppe e minestre possiamo procedere in questo modo. Puliamo le foglie e mettiamole in un mixer insieme ad un po’ d’acqua. L’obiettivo è quello di ridurli in purè. Frulliamo il tutto, mescoliamo per bene e conserviamo il composto nelle vaschette per il ghiaccio. Quando saranno ben congelati, spostiamo i cubetti nei sacchetti da freezer. In questo modo saranno pronti per l’uso quando dovremo realizzare preparazioni liquide.

