Il lievito di birra è molto utilizzato nella cucina italiana per la preparazione di lievitati, specialmente salati. Durante il primo lockdown, abbiamo visto come questo alimento sia andato letteralmente a ruba, perché le persone lo acquistavano in grandi quantità per poi congelarlo e conservarlo. In questo articolo vogliamo spiegare come congelare e conservare il lievito di birra in modo semplice evitando inutili sprechi.

Come congelare e scongelare il lievito di birra

Come congelare e conservare il lievito di birra in modo semplice evitando inutili sprechi? Per far sì che il lievito si conservi a lungo nel freezer, è fondamentale che esso non prenda aria e quindi dobbiamo chiuderlo per bene prima di riporlo nel congelatore. Per farlo, possiamo richiuderlo nella sua carta d’imballaggio oppure dentro la pellicola trasparente o fogli d’alluminio senza lasciare dell’aria al suo interno. Consigliamo di porzionare il lievito in base alle nostre esigenze prima di congelarlo e permettere dunque di conservarlo per lungo tempo.

Per scongelare il lievito di birra, invece, è sufficiente estrarlo dal freezer ed attendere che si scongeli del tutto prima di aprire il suo involucro ed utilizzarlo. Una volta scongelato risulterà più morbido, ma questo non andrà ad incidere sulle sue proprietà e qualità. Un altro modo per scongelarlo in modo sicuro è quello di metterlo dentro un bicchiere d’acqua tiepida aggiungendo un cucchiaino di zucchero: se l’acqua non sarà troppo calda, lo zucchero attiverà la sua funzione lievitante.

Quanto dura e come capire se è ancora utilizzabile

Il lievito di birra nel frigorifero segue la data di scadenza che, in genere, è molto breve. Ma se questo viene congelato prima della sua scadenza, esso può durare fino a tre mesi. In ogni caso è bene controllare il suo stato prima di utilizzarlo. Per capire se il lievito è ancora buono, dobbiamo controllare che sopra di esso non ci siano muffe. Se il suo colore risulta alterato, ovvero se si presenta grigiastro piuttosto che del colore beige che lo contraddistingue significa che non è più buono.

