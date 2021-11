L’autunno è una stagione che affascina e ammalia, che evoca atmosfere intime e calde. È il periodo dell’anno in cui si sente forte il legame con la natura e vien voglia di fare delle belle passeggiate nei boschi o in campagna. In queste occasioni capita spesso di raccogliere pigne, ghiande e rametti da riportare a casa. Se si ha un po’ di tempo libero e un pizzico di manualità, questi prodotti della natura possono essere usati per realizzare composizioni semplici e di grande effetto. Ecco, ad esempio, come confezionare una ghirlanda country con materiali naturali da utilizzare come fuoriporta e far scoppiare d’invidia tutti i vicini.

Materiali necessari

Per realizzare centritavola, coroncine, bouquet, ghirlande o segnaposti autunnali bisogna approfittare delle giornate più tiepide e asciutte per passeggiare nella natura e raccogliere tutto ciò che ci offre. Si possono raccogliere pigne, ciuffi di licheni, pezzetti di muschio, rametti carichi di bacche, dalla bella corteccia o dalla forma curiosa e ancora fiori e foglie secche. Utili sono anche fette di arance e limoni essiccate, stecche di cannella, spighe di grano e lavanda. Si possono poi acquistare nastri in juta, in pizzo, di colori naturali o caldi come verde scuro, arancione, rosso, marrone. Se si ha difficoltà nell’assemblare la ghirlanda in tralci, si può comprare. Per completare l’opera c’è bisogno solo di estro e tanta voglia di fare.

Come confezionare una ghirlanda country con materiali naturali da utilizzare come fuoriporta e far scoppiare d’invidia tutti i vicini

La lista della spesa:

Nastro iuta alto 5 cm;

Filo di ferro sottile;

Nastro adesivo da fiorista;

Ghiande e piccole pigne;

Stecche di cannella e muschio disidratato;

Fette di arance essiccate;

Nastro in colore naturale alto 2 cm;

Corona in tralci di vite sbiancata o al naturale.

Come confezionare le rose in juta

Piegare un’estremità del nastro in juta a triangolo, avvolgerlo di un giro stretto e piegare nuovamente a formare il cuore della rosellina.

Proseguire arrotolando e piegando più volte verso l’esterno il nastro di iuta fino a ottenere una rosa della grandezza desiderata.

Per fissare la rosa avvolgere un po’ di filo intorno alla base del fiore. Tagliare e nascondere con nastro adesivo da fiorista. Realizzare il numero di rose desiderato.

Come assemblare la ghirlanda

Prendere la corona in tralci, le stecche di cannella, le ghiande, le pigne, il muschio disidratato, le fette d’arancia essiccate e le roselline. Disporle a piacere con la colla a caldo sulla metà inferiore della corona. Per la finitura, realizzare un grosso fiocco con il nastro di iuta e un altro con il nastro in cotone di colore naturale. Sovrapporli e incollarli sulla parte postero-superiore della corona insieme a tre pigne piccoline al centro.

Questa ghirlanda può essere appesa alla porta di casa o essere un regalo per parenti o amici che sicuramente apprezzeranno.