Vuoi condividere la posizione su Whatsapp e quindi informare un contatto dell’ubicazione del luogo in cui ti trovi? Whatsapp rende possibile farlo seguendo un breve procedimento. Questo differisce leggermente a seconda del sistema operativo del dispositivo utilizzato da chi compie l’operazione.

Come condividere la posizione su Whatsapp

Dispositivo con sistema operativo iOS

Apri la Chat della persona con cui vuoi condividere la tua attuale posizione. Premi sul ”+” posto in basso a sinistra e seleziona l’opzione ”Posizione”. A questo punto, ti verrà chiesto se vuoi consentire a Whatsapp di utilizzare la tua posizione. Clicca su ”Consenti una volta” o ”Consenti quando utilizzi l’App”. Se sceglierai la prima opzione, l’applicazione chiederà sempre il permesso prima di effettuare l’operazione. Se opterai per la seconda, non avrai più bisogno di dare il consenso all’applicazione quando, in futuro, vorrai condividere la tua posizione. Si aprirà una schermata che ti mostrerà una mappa della zona in cui vi trovate. Non ti resta che premere sulla parte di schermo recante la scritta ”Invia la tua posizione attuale”.

Dispositivo con sistema operativo Android

Apri la Chat della persona con cui vuoi condividere la tua attuale posizione. Premi sul pulsante di condivisione, ossia sull’icona rappresentante una graffetta. Seleziona, quindi, la voce ”Posizione” e in seguito ”Posizione in tempo reale”. A questo punto, clicca su ”Avanti” e scegli la durata di condivisione (15 minuti, 1 ora, 8 ore). Infine, premi sul pulsante verde rappresentante una freccia sito in basso a destra. Fatto ciò, avrai condiviso in tempo reale la tua posizione su Whatsapp e il destinatario del messaggio potrà vedere dove ti trovi. In caso tu voglia interrompere la condivisione della posizione prima del tempo prestabilito, ti basterà cliccare sulla scritta ”Interrompi Condivisione” e in seguito su ”Interrompi”. Potrai trovarla esattamente sotto al messaggio recante la tua posizione.

Per approfondire Come condividere la posizione su Whatsapp

Come eliminare un messaggio su Whatsapp