L’insalata di riso è un piatto strettamente legato all’estate e molto utilizzato per la sua praticità e freschezza. Tradizionalmente prevede wurstel, cetriolini, peperoni, cipolline sott’aceto, olive e prosciutto. Ma chi la prepara spesso cerca delle varianti che non utilizzino il classico condimento in barattolo e che siano meno caloriche. Molte calorie possono derivare dalla maionese che si usa spesso per condire. È possibile preparare un’insalata di riso umida al punto giusto ma più dietetica. Vediamo insieme come fare.

Come condire l’insalata di riso senza maionese più un’alternativa sfiziosa con il couscous freddo

L’insalata di riso permette di dare spazio alla fantasia e di svuotare il frigorifero. Può essere preparata in mille modi diversi. Per portare in tavola un piatto diverso potremmo utilizzare questi ingredienti:

petto di pollo arrostito e sfilacciato;

olive taggiasche denocciolate;

noci;

formaggio svizzero a dadini;

pomodorini.

In questo caso potremo condire l’insalata con una leggera maionese vegana. Verseremo in un bicchiere 60 g di latte di soia e muoveremo dall’alto verso il basso il frullatore ad immersione versando a filo 100 millilitri di olio di semi di mais e 10 millilitri di olio evo. Quando si sarà raggiunta la cremosità desiderata basterà aggiungere curry e sale secondo il proprio gradimento. Frullare per amalgamare e la maionese sarà pronta. Questa maionese è ideale anche per servire uno sfizioso antipasto senza grassi animali.

Pochi grassi ma tanto gusto nel piatto

Se si preferisce un’insalata con ingredienti più tradizionali si può optare per:

tonno sott’olio;

dadini di mortadella o prosciutto cotto;

dadini di provola piccante;

olive verdi a rondelle;

cipolline in agrodolce;

capperi di piccolo calibro;

filetti di peperoni sott’aceto o in agrodolce;

funghi grigliati sott’olio.

In questo caso non useremo la maionese vegana ma prepareremo un’emulsione. Ecco come condire l’insalata di riso senza maionese. In un bicchiere verseremo 1/3 di succo di limone e 2/3 di olio d’oliva. Aggiungeremo un po’ di sale, origano e uno spicchio d’aglio. Emulsioneremo e lasceremo riposare per qualche minuto. Dopo aver eliminato l’aglio potremo irrorare il riso con questa emulsione. L’insalata sarà profumata e umida al punto giusto. Per 500 grammi di riso sarà sufficiente il succo di un limone.

Il couscous siciliano, profumato e versatile

Al posto del riso si può pensare di proporre del couscous. In questo caso il condimento potrà essere a base di cozze, pomodorini, ceci, verdure grigliate e tagliate a listarelle, filetti di scorfano o triglia. Si servirà così un piatto più ricercato e ricco. Nell’emulsione di olio e limone si può aggiungere un pizzico di curry che si sposa bene con gli altri ingredienti. In alternativa, si può utilizzare dello zafferano.

Questa versione può essere servita in eleganti monoporzioni decorate con delle cozze non sgusciate.

Lettura consigliata

Si potrebbe dire di sì ai carboidrati anche durante la dieta ma seguendo queste regole per poter dimagrire