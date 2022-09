L’arte della pizza nasce a Napoli, simbolo della città è certamente la pizza margherita. La margherita è la ricetta più antica e famosa nel Mondo, il vero simbolo di Napoli. Condita con pochi e semplici ingredienti, questa pizza si prepara con salsa di pomodoro, mozzarella di bufala e basilico fresco. Con il tempo l’amore per la pizza ha spinto i più bravi pizzaioli a sperimentare nuove formule. È in questo modo che la pizza acquista personalità e diventa ancora più saporita. Se inizialmente si amplia la scelta sui condimenti, con il passare del tempo cambia anche l’impasto. Per esigenza di chi soffre di intolleranze da una parte o anche per gusto personale, nascono nuovi tipi di impasti. Tra questi uno dei più innovativi è quello integrale.

Come fare la pizza integrale

Più leggera e digeribile, la pizza integrale è ricca di fibre. Per prepararla in casa servono questi ingredienti:

500 g di farina integrale;

350 ml di acqua;

7 g di lievito di birra;

30 ml di olio extravergine di oliva;

10 g di sale.

Realizzare l’impasto è facile e veloce, basta sciogliere il lievito di birra nell’acqua e unirlo alla farina integrale. Impastare aggiungendo in seguito olio e sale. Infine coprire il panetto e lasciarlo lievitare almeno otto ore.

Come condire la pizza integrale, ecco cinque idee sfiziose

Il procedimento è molto simile alla preparazione della pizza tradizionale, quindi la difficoltà è poca. Una volta fatto lievitare l’impasto integrale è pronto per essere lavorato. Come condire la pizza integrale, ecco cinque idee sfiziose.

Pizza con burrata, pomodorini ed acciughe: il condimento consiste in uno strato di pomodoro, una volta sfornata, la pizza verrà arricchita da ingredienti freschi, ovvero pomodorini, acciughe e burrata.

Pizza con provola affumicata e speck: si aggiungono provola affumicata e fiordilatte e una volta sfornata la pizza si spolvera sopra lo speck fatto croccante in padella.

Pizza con fiori di zucca, alici, mozzarella e pomodorini gialli: semplicissima, una volta formato uno strato di mozzarella, si aggiungono fiori di zucca, alici e pomodorini gialli e si inforna la pizza.

Pizza con funghi porcini, mozzarella e prosciutto crudo: facile da preparare e gustosa da mangiare, si inforna con mozzarella e funghi ed una volta sfornata si aggiunge il crudo fresco.

Pizza con provola, prezzemolo, carciofi e pecorino: su una base di provola si aggiungono pecorino, carciofi e prezzemolo, e in seguito si mette in forno.

