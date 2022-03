La pasta al pomodoro è un vero e proprio monumento nazionale nel nostro Paese. Si tratta di uno dei piatti più diffusi dal Nord a Sud e apprezzati da grandi e piccoli. Eppure, per alcuni potrebbe risultare monotono. Ad altri potrebbe provocare bruciore di stomaco o semplicemente non è il nostro condimento preferito. Eppure, scongelare il vasetto di sugo o comprarlo pronto fa sempre comodo, perché è veloce e immediato. Le stesse caratteristiche però valgono anche per altri condimenti che non prevedono l’utilizzo del pomodoro o ingredienti “pesanti” come uova o panna da cucina.

Gli ingredienti alleati della salute e del palato

Quando si tratta di condire della pasta, possiamo sempre lasciarci ispirare da ciò che abbiamo in frigorifero. Spesso ci troveremo dentro almeno un tipo di verdura, ma raramente pensiamo di poterla trasformare nel condimento principale per la pasta. La maggior parte delle volte basta tagliarla e saltarla in padella per qualche minuto con un po’ d’olio. Pensiamo ad esempio alla pasta ai peperoni o alle zucchine. Aggiungiamo una grattata di pepe e di parmigiano e il gioco è fatto. Se poi vogliamo avere consistenze diverse, ci basterà frullare una parte della verdura cotta. Non spaventiamoci di dover pulire il mixer, dal momento che con il metodo giusto bastano anche solo 30 secondi.

Il trucco, poi, è scolare la pasta e trasferirla direttamente in padella per amalgamare i sapori.

Non sottovalutiamo anche verdure come porro o aglio. Il secondo è alla base della pasta aglio, olio e peperoncino. Il primo invece può diventare piacevolmente dolce se saltato in padella per pochi minuti.

Come condire la pasta in modo sfizioso e leggero senza usare panna, uova o sugo di pomodoro

Se abbiamo più disponibilità di ingredienti, si tratta solo di trovare il giusto abbinamento. Un esempio classico è frutta secca e radicchio o frutta secca e affettato. Ad esempio, frullando per pochi secondi delle noci insieme a del latte o all’acqua di cottura, otterremo una crema ricca e deliziosa per la pasta. Aggiungiamo del radicchio affettato fine e saltato in padella per un bilanciamento perfetto. In alternativa, possiamo utilizzare dei cubetti di speck, meno grassi rispetto a guanciale o pancetta. Possiamo provare la stessa tecnica anche con pistacchi, noci o pinoli.

Infine, se desideriamo qualcosa di leggero e fresco, perché non fare la pasta al pesce. Non dobbiamo sgobbare ai fornelli per ottenere un sugo saporito, perché il condimento sarà in bianco. Cuciniamo il filetto di pesce a pezzi in una padella calda con dell’olio extravergine, evitando di cuocerlo troppo. Aggiungiamo delle olive, possibilmente sott’olio, e dello scalogno imbiondito, e voilà. Ecco come condire la pasta in modo sfizioso in poche mosse senza appesantirci.

Approfondimento

Come cucinare le frittelle di carciofi per avere un contorno o un antipasto delizioso e facile da preparare