Tecnicamente il piatto di patate fritte o la frittura mista di pesce non sarebbero grandi alleati della salute. Soprattutto le prime, che di benefico nella versione con l’olio, avrebbero davvero poco. Ma ogni tanto è lecito sgarrare, lo dicevano anche i latini. Rinunciare a un piatto fumante e profumato come questo, almeno una volta ogni tanto, è davvero difficile. Ma al di là dell’aspetto salutare, c’è anche quello organizzativo. L’incubo di riempire la casa di puzza di fritto è sempre all’orizzonte. Soprattutto adesso che ancora non teniamo spalancate le finestre di casa. Più comodo decisamente prendere e andarsene al ristorante, trovando tutto pronto e senza riempire di odori la casa. Ma, ovviamente, il costo è ben altro e, con i tempi che corrono, ci pensiamo due volte. Ecco allora qualche piccolo stratagemma per evitare di fare della casa un’area tossica.

Come concederci un fritto ma senza far puzzare tutta la casa e gli abiti

Vediamo insieme quali sono i rimedi naturali, per ovviare a questo sgradevole odore di fritto, soprattutto in questi giorni invernali, in cui apriamo meno le finestre. Anche per evitare che il caldo se ne vada, sprecando il riscaldamento. Non ci fermiamo qui a ricordare che dovremmo spalancare porte e finestre già al momento della messa sul gas della pentola con l’olio. Piuttosto, le nostre nonne, amavano mettere nell’olio di frittura un mazzetto di prezzemolo. Il suo profumo intenso contrasterebbe la puzza dell’olio, avendone la meglio. Sistema antico anche legato al fatto che nell’orto di casa ci fosse sempre la piantina di prezzemolo.

Come concedersi un succulento piatto di fritto ma evitando il problema di riempire la casa di puzza con questi accorgimenti efficaci

Una mela al giorno leva il medico di torno, dice l’antico proverbio. Pochi sanno però che la mela potrebbe anche togliere l’odore di fritto dalla casa. Altro suggerimento dalle origini antiche, che prevede di:

mettere in padella un paio di fettine di mele appena caliamo l’olio;

Nel momento in cui la nostra frittura si sta dorando, via subito le mele e spazio al loro profumo che contrasterà la puzza, ma senza interferire sul gusto della nostra frittura.

Il caro e vecchio trucco dei boyscout per eliminare la puzza

Come concedersi un succulento piatto di fritto ricorrendo al trucco che usavamo al campo scout. Quando era giunta la serata delle cotolette con patatine, ecco un caro ed efficace sistema naturale. Sul gas, mettiamo a scaldare un pentolino con acqua e 1 limone spremuto. Limone batte puzza di fritto 1-0.

