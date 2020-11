Molte persone vogliono andare in moto ma poche conseguono il proprio sogno per una motivazione. Comprare una moto costa e, a meno che non si sia un esperto, comprare una moto di seconda mano può risultare insidioso.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa lo sanno e vogliono dare una mano ai propri lettori. Ecco perché in questo articolo analizzeremo come comprare una moto di seconda mano al prezzo giusto senza rischiare di perdere soldi.

Cosa guardare quando si cerca una moto di seconda mano

La prima parte, nell’acquisto di un mezzo di seconda mano, è sempre legata alla ricerca della moto giusta. Iniziamo da qua nel dare qualche consiglio.

Prima di tutto è necessario scegliere lo strumento della ricerca. Ovviamente internet è il mezzo più viabile per trovare qualsiasi informazione. Esistono, infatti, siti dedicati alla vendita di moto di seconda mano. Ma non bisognerebbe sottovalutare l’utilizzo di giornali e magazine specializzati, soprattutto se si cercano delle occasioni nella propria Regione di residenza. In ogni caso consigliamo di utilizzare internet per cercare la propria prima moto.

Secondariamente è necessario decidere se acquistare da un privato o da una concessionaria. Nel primo caso di potrà approfittare di prezzi più abbordabili, nel secondo caso si avrà la tranquillità di avere una garanzia sul funzionamento della moto.

Come comprare una moto di seconda mano al prezzo giusto senza rischiare di perdere soldi

La prima cosa da fare per evitare di concludere un cattivo affare è quello di stare attenti al prezzo. Occhio sia ai prezzi particolarmente bassi sia a quelli troppo alti.

Per capire qual è il prezzo medio di un modello si può entrare sul sito di alcuni dei più noti giornali di motociclismo. In questi siti, come anche nei giornali, esistono dei listini che spiegano i prezzi dell’usato passo per passo.

Secondariamente, prima di comprare una moto, portatela sempre a controllare da un meccanico di fiducia. Dove non possibile è sempre meglio portarla a controllare in una città diversa da quella di provenienza del venditore. Tutto questo viene fatto in maniera da garantire la massima trasparenza e non rischiare di ritrovarsi con un mezzo non utilizzabile tra le mani.

Infine, è necessario stare attenti al passaggio di proprietà. Solitamente, infatti, questo viene diviso a metà tra compratore e venditore. È sempre meglio parlare di questo particolare prima di concordare la vendita del mezzo stesso.