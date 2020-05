Come comprare titoli tecnologici e avere un dividendo affidabile

Come guadagnare dopo il coronavirus? Comprare titoli tecnologici e avere un dividendo affidabile

La migliore strategia di investimento

Il settore tecnologico e quello che è riuscito a resistere meglio alla tempesta del coronavirus. Non solo, ma, guardando ai prossimi anni è facile capire come lo stesso settore tecnologico sarà quello vincente anche in futuro. Per questo motivo chi vuole investire sul lungo termine deve per forza rivolgere la sua attenzione ai titoli hi-tech. Ma come detto più volte, la migliore strategia di investimento è quella di riuscire ad avere una rendita costante e sostenibile. Magari anche da reinvestire e non soltanto da spendere.

Comprare titoli tecnologici e avere un dividendo affidabile

Sfortunatamente però i titoli tecnologici, come è noto anche a Warren Buffett, non sono grandi distributori di dividendi. O per lo meno non lo erano fino a qualche tempo fa. L’esempio più classico per capire l’importanza di comprare titoli tecnologici e avere un dividendo affidabile è proprio quello di Apple. Il gigante della tecnologia, ha sempre rifiutato di fare un regalo ai propri azionisti. Recentemente però, forte anche della sua nuova natura di titolo con un forte valore intrinseco, ha cambiato idea. Ecco allora lo stacco del dividendo (circa l’1%) che ha aggiunto un ulteriore elemento di appeal sulle azioni di Cupertino. E per chi non fosse ancora convinto: gli aumenti del dividendo sono ormai consecutivi da oltre 7 anni

Un modello di business più forte e resiliente

Un altro dei motivi per cui è bene investire in titoli da dividendo è che questo tipo di azioni tende a registrare performance migliori durante le recessioni. Questo perché solitamente i titoli che staccano dividendi affidabili hanno un modello di business più forte e resiliente. Insomma, comprare titoli tecnologici e avere un dividendo affidabile non è poi una chimera. La dimostrazione sta nel fatto che ci sono grandi nomi del settore hi-tech che staccano cedole molto interessanti. Altro nome interessante per comprare titoli tecnologici e avere un dividendo affidabile potrebbe essere Microsoft Corp (MSFT:NASDAQ GS) (dividend yield 1,1%). La sua capitalizzazione di oltre $ 1,4 trilioni ha trovato nuovi settori su cui espandersi. Il rafforzamento del cloud computing sarà la sua prossima tappa.