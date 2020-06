Come comprare sottocosto nei negozi a tempo o “pop-up”. Un focus su come comprare sottocosto nei negozi a tempo o “pop-up”

Li chiamano negozi “pop-up”, proprio come i libri per l’infanzia dove, ad ogni apertura di pagina, si compone un mondo tridimensionale di carta. Un ambiente destinato però a scomparire semplicemente ogni volta che si gira pagina. Insomma delle realtà “mordi e fuggi”, spettacolari come un fuoco di artificio, ma anche di pari durata. Ecco, sulla stessa logica, sono cominciati a sorgere un po’ ovunque dei negozi “pop-up” che promettono, per lo più, vendite sottocosto. Vediamo quindi di approfondire come comprare sottocosto nei negozi a tempo o “pop-up”.

I negozi “pop up” di prima generazione

Questi negozi “mordi e fuggi” sono dunque dei negozi a tempo. Vale a dire che, una volta esaurita la merce in assortimento, i punti vendita saranno destinati a chiudere i battenti. Nella loro versione originaria, gli spazi interni sono spartani, con un personale ridotto all’essenziale. Per di più, anche le insegne esterne e la pubblicità in genere sono pressoché nulle. Il vero motore di questi negozi a tempo è infatti il mero passaparola.

La mission economica dei negozi pop-up

La mission che questi negozi si prefiggono, economicamente parlando, è abbassare al massimo i prezzi di vendita. Questo perché, in tal modo, si consente un rapido assorbimento degli stock di mercato. Indubbiamente una buona notizia per chi ha necessità di contenere, al massimo, i costi di acquisto delle merci, che peraltro possono essere le più varie. Con una economia che sta cambiando a velocità vertiginose, mutano quindi anche le regole del gioco. Oltre a questo, si aggiunge pure un’altra considerazione. In tempi, come questi, con trend molto negativi, nascono nuove opportunità di fare impresa e commercio.

I negozi pop-up di nuova generazione

Dagli iniziali negozi di abbigliamento casual, botteghe di cibo biologico e affini, i negozi “a tempo” stanno vivendo una nuova era. Infatti ora questi punti vendita stanno diventando sempre più “cool”, vale a dire “di tendenza” ed esperienziali. Tra gli ultimi “sbarchi in commercio” anche i “Covid-19 Essentials”. Ovvero vere e proprie boutique, dove è possibile trovare tutto, ma proprio tutto, in fatto di accessori anti covid-19. Incluso nel nuovo pianeta del pop-up, pure un sistema per scannerizzare le persone per il rilievo della temperatura. Un modo di entrare in relazione con la clientela che, secondo i gestori, è molto “cool” e tecnologico. Una linea, quest’ultima legata al covid-19, che sta facendo però anche molto discutere.