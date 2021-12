Come comprare i jeans per valorizzare le proprie le forme

I jeans sono da sempre un elemento portante degli outfit decisi all’ultimo minuto quando si è in ritardo per un appuntamento o quando si hanno poche idee.

La versatilità dell’indumento fa si che la scelta ricada su di loro sia d’estate per la praticità, sia d’inverno, perché sono comodi e caldi.

Anche quando il tempo non è tanto, un’occhiata allo stile e all’eleganza non deve mancare. Il jeans è una sorta di rifugio a cui non si può rinunciare.

Esistono in commercio diverse tipologie di jeans sia femminili che maschili, permettono di scegliere il modello giusto a seconda delle necessità.

Come comprare i jeans per valorizzare le proprie forme

Se la scelta dei jeans da comprare viene fatta con cura è possibile valorizzare le forme anche a prescindere dalle imperfezioni che mal si sopportano e che costringono a ricerche spasmodiche spesso frustranti.

Le diverse tipologie che si trovano in vendita sono in grado di offrire una soluzione anche alle problematiche più specifiche. Le alternative ai diversi stili, che si tratti di stili casual o più formali, sono tante.

Alcuni modelli una volta provati risulteranno indispensabili.

Modello Bootcut

È un modello discreto caratterizzato da una forma a zampa che permette l’utilizzo degli stivali con il tacco ed è per questo comodo da utilizzare soprattutto nei mesi invernali. Permettono di snellire la figura perché hanno una vestibilità regular nel bacino mentre sono più stretti all’altezza del ginocchio. Quindi mettono in evidenza l’altezza mitigando gli altri difetti e slanciando la figura.

Mom fit

Modello famoso negli anni 90 perché indossato da molte star delle serie tv, sono ancora ricercati perché permettono di rendere gestibile la proporzione tra le gambe e la parte superiore. Inoltre la chiusura con la vita alta garantisce un effetto contenente. Non sono in genere apprezzati se si ha la vita bassa perché questo modello potrebbe far sembrare le gambe più corte di quanto siano realmente.

Boyfriend

Il nome da già un’idea sulle caratteristiche del modello. Il taglio è studiato per nascondere un fisico oversize, hanno la vita alta per chi ha fianchi ampi. Risultano larghi alle gambe e valorizzano le forme importanti. Sono apprezzati nella moda Genderfluid.

Modello a sigaretta o regular

Si tratta del modello classico che non passa mai di moda. Hanno la gamba dritta e non aderiscono al polpaccio o alla caviglia. Si utilizzano in qualsiasi circostanza anche se in caso di fianchi tondeggianti si preferisce il colore scuro e il tessuto elastico che ammortizza l’effetto ottico della circonferenza.

Non esiste uno modello in grado di risolvere le imperfezioni, ma riflettendo come comprare i jeans per valorizzare le proprie forme si può arricchire il guardaroba con capi in grado di sorprenderci.