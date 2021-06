Con l’arrivo della bella stagione fanno la loro comparsa anche diverse specie di insetti. Primi tra tutti le fastidiosissime zanzare. Pochi sono i fortunati ad essere quasi immuni alla loro attenzione. Ma la maggior parte delle persone deve far conto con punture che si infiammano e prudono incredibilmente. Quindi puntualmente tutti i comuni, intorno a fine giugno, prevedono una disinfestazione. Vediamo però come comportarsi in questi casi, per garantire la nostra sicurezza.

La disinfestazione adulticida di insetti

I trattamenti di disinfestazione adulticida di insetti sono fondamentali. Soprattutto in quelle aree a clima umido, più soggette alla proliferazione di zanzare. Lo dice la descrizione stessa, questo trattamento è efficace per gli esemplari adulti. Per questo motivo è sempre bene controllare i posti in cui l’acqua tende a ristagnare. Soprattutto i sottovasi nei nostri giardini e balconi.

Come comportarsi quando nel nostro Comune è prevista la disinfestazione estiva

Una volta che il nostro comune ha comunicato la data prevista per la disinfestazione, cosa fare? Prima di tutto tenere le finestre chiuse. È possibile riaprirle soltanto dopo almeno un’ora dalla fine del trattamento. Raccogliere il bucato steso e eventuali giochi per bambini. Mai lasciarli all’esterno perché su di essi si deposita il prodotto utilizzato per il trattamento. Proteggiamo le nostre piante da frutto. Copriamole con un telo di plastica e chiudiamolo in modo ermetico. Se possibile, sarebbe meglio ripararle all’interno, per sicurezza.

Se ci troviamo all’esterno evitare la zona interessata dalla disinfestazione. Tenere i nostri animali domestici in casa, e proteggere le loro ciotole per il cibo. Se per caso abbiamo dimenticato qualcosa all’esterno, lavare tutto con abbondante acqua. E un detergente igienizzante. Ma meglio aspettare almeno 24 ore prima di riutilizzare l’oggetto. Se la frutta o le erbe aromatiche sono state esposte al trattamento lavarle bene. E aspettare all’incirca 15 giorni prima di consumarle.

Ecco come comportarsi quando nel nostro Comune è prevista la disinfestazione estiva. Purtroppo alcuni esemplari possono sopravvivere alla disinfestazione. Quindi, se vogliamo liberarci di tutte le zanzare, conviene usare qualche altro stratagemma. Ne abbiamo parlato in questo articolo. “Le nostre nonne avevano ragione e lo confermano anche gli esperti che per tenere lontane le zanzare basta questa pianta aromatica”.