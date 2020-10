Cenare in un ristorante stellato non è certo un’occasione che si ripete ogni settimana. L’amore per il buon cibo e per le sperimentazioni culinarie può spingerci a fare questa esperienza. Prenotare in uno dei ristoranti stellati che il nostro Bel Paese offre. In questo articolo vi esporremo come comportarsi in un ristorante stellato, un galateo molto particolare esiste in questi casi, infatti.

Certo sarà evidente la differenza tra una trattoria o una piola torinese, rispetto a uno di questi eleganti e costosi ristoranti. La forma del locale per prima cambia completamente, per non parlare del galateo da tenere.

Se per la prima volta avete deciso di provare l’emozione di una cena stellata, vediamo quali sono le regole di bon-ton da seguire per evitare di insorgere in “divertenti” momenti d’imbarazzo.

Prenotare e scegliere il nostro ristorante stellato

La scelta del ristorante dipende da vari fattori: dalla città in cui vivete, dal cibo che viene proposto, dalla simpatia dello Chef a capo della cucina. Spesso abbiamo delle altissime aspettative rispetto all’esperienza che faremo. In realtà, per prima cosa è bene sapere che la quantità di stelle non è sinonimo di cibo migliore.

I parametri di assegnazione sono molteplici e vanno dalla scelta dei prodotti primi, alla preparazione, fino alla location e alla gentilezza e preparazione del personale.

Se avete in mente un ristorante preciso, magari quello di uno degli Chef che spesso vediamo ospiti in tv, informatevi. Spesso gli Chef più famosi nemmeno lavorano nei loro ristoranti. Specialmente se ne posseggono più di uno.

L’orario di prenotazione

Spesso i ristoranti stellati hanno lunghe liste d’attesa. Per fortuna non per tutti vige questa regola. Quindi una volta individuato il nostro, passiamo alla prenotazione. Ma mi raccomando, l’orario che sceglierete deve essere rispettato e i ritardi comunicati.

Potrà capitarvi che vi si chieda la carta di credito alla prenotazione. Insomma, è meglio non disdire.

Il menù e le intolleranze

Se avete particolari richieste o esigenze, è bene che vengano comunicate sin dalla prenotazione telefonica. Ormai vegani e vegetariani non sono più limitati nella scelta. Per loro sono infatti pensati interi menù alternativi. Questo vale anche per le intolleranze e le allergie.

Per quanto riguarda l’opzione “menù degustazione”, se vi viene detto che deve essere preso per l’intero tavolo, beh rassegnatevi e non chiedete di poter fare uno strappo alla regola. Comunque la maggior parte delle volte, in questi ristoranti trovate grande apertura e disponibilità verso le esigenze che mostrerete.

Chi sceglie il vino? E per l’aperitivo?

I ristoranti stellati hanno la buona abitudine di offrire delle piccole “attenzioni”. Un calice di spumante appena seduti, un pre antipasto e dei dolcetti insieme al caffè. Però state attenti che se vi viene chiesto l’aperitivo: spesso quello si paga extra.

Per il vino, se non siete grandi esperti, potrete usufruire dell’aiuto del sommelier. Questa figura fondamentale degli stellati è anche un ottimo venditore. Quindi fate attenzione alle bottiglie che vi proporrà, potreste pagarle più di tutta la cena.

Come comportarsi in un ristorante stellato, un galateo molto particolare

La presenza del cameriere potrebbe essere alquanto asfissiante. Nei ristoranti stellati a ogni cameriere viene assegnato uno o più tavoli, pertanto è suo compito prendersi cura di voi. Se chiederà troppe volte “va tutto bene?”, non spazientitevi. Vuole solo essere sicuro che siate felici. E mi raccomando, non dategli del tu, se non vi è richiesto.

Potete approfittare di queste attenzioni per soddisfare la vostra curiosità su pietanze, vino, sulla terminologia del menù e magari su come sia lavorare per un grande ristorante. Il personale è preparato a rispondere a tutte le domande e conosce gli ingredienti di ogni preparazione. Basta non ostacolare il suo lavoro.

Non troppe moine

Sebbene vi troviate in un ristorante stellato, non è necessario avere un comportamento eccessivamente perfetto. Le regole del galateo sono ben accette, ma non vanno al di là di come ci si comporta normalmente a tavola.

Per esempio, il tovagliolo va sempre sulle gambe a inizio pasto, fino alla fine. Il piattino del pane va in alto a sinistra. Sale e pepe non sono contemplati a tavola.

È bene cercare di non esagerare con gratificazioni, momenti di eccitazione da “super fan” nei confronti dello Chef. Non fermatevi a fare fotografie in modo vistoso.

Ma la regola fondamentale è non alzare mai la voce, disturberete i vostri vicini. Avere un tono di voce basso, calmo, è buona regola, ma non è necessario sussurrare.

Prezzi e porzioni

Per finire, tra le regole su come comportarsi in un ristorante stellato attenzioniamo la questione “porzioni”. Non sempre infatti sarete soddisfatti delle quantità nei vostri piatti.

Se scegliete il menù degustazione, sarà molto difficile non rimanere affamati. Certo non ci si può aspettare le porzioni da taverna, proprio perché si prediligono la qualità e l’unione di sapori diversi.

Per quanto riguarda i prezzi, la scelta del menù o dei menù degustazione (a volte ci sono più proposte) è il modo più economico per esplorare la cucina di un ristorante stellato. Se ordiniamo alla carta, il conto lieviterà e sarà aggiunto il prezzo del coperto.

Ora sapete le regole basilari per godere completamente dell’esperienza di una cena in un ristorante stellato.