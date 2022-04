Come comportarsi e cosa fare se troviamo per strada un gattino solo e abbandonato.

Trovare un gattino abbandonato per strada, può capitare a tutti sia in città che in campagna.

Se si tratta di un gatto adulto, a differenza dei cani, non posseggono il microchip quindi è difficile risalire al proprietario.

Se troviamo un gatto, e non possiamo tenerlo si possono contattare il Comune, i vigili, o le associazioni animaliste.

Invece, se si tratta di un gattino bisogna prestare attenzione, e accertarsi che sia da solo e senza la mamma. Nel caso, attendere circa una mezz’ora per vedere se la mamma torna a riprenderlo. Se ciò non accade, allora occorre provvedere perché un piccolo senza la mamma è destinato probabilmente a morire.

Come comportarsi e cosa fare?

La cosa più difficile è riuscire a prenderlo, perché la maggior parte dei cuccioli scappa non appena ci avviciniamo.

Il metodo che più riesce ad attirarlo è quello con del cibo. Il micetto sicuramente affamato verrà attratto immediatamente dal cibo, e proprio in quel momento approfittando della sua distrazione abbiamo la possibilità catturarlo. Non è semplice, ma ci si può riuscire basta solo un po’ di abilità.

Se il gattino ha gli occhi chiusi e le orecchie piegate, vuol dire che è molto piccolo e va immediatamente riscaldato.

Occorre una scatola con una bottiglia di acqua calda, e sulla base sistemare un panno di cotone o una traversina usa e getta.

Per alimentarlo possiamo utilizzare del latte in polvere per i gattini, in vendita nei negozi per animali oppure del latte di capra, da acquistare nei supermercati. Come comportarsi e cosa fare per farlo mangiare.

Oltre al biberon, per dargli il latte va bene anche una siringa senz’ago.

Come con i neonati, anche i piccoli gatti devono essere alimentati ogni due ore e anche di notte.

Occorre pulirgli con dell’ovatta le parti intime, in modo da stimolare le feci.

Nella maggior parte dei casi questi gattini hanno bisogno di un veterinario, perché malati. Se notiamo che ha gli occhi attaccati potrebbe essere affetto da Rinotracheite felina, malattia virale molto comune tra i gatti randagi, ma non contagiosa per noi.

Questo virus attacca i piccoli gatti non vaccinati, e prende anche le vie respiratorie. In questo caso pulire gli occhi del gatto, con un batuffolo di ovatta imbevuto con una soluzione di acqua e una punta di bicarbonato.

Portare l’animale dal veterinario, che gli somministrerà degli antibiotici appositi e finita la cura sarà opportuno fargli fare il vaccino.

