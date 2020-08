Come comportarsi con un titolo di un’azienda leader nel settore della moneta elettronica?

Di NEXI abbiamo parlato spesso in passato. Soprattutto abbiamo messo in evidenza le sue potenzialità e di come l’azienda sia entrata nelle mire del gruppo Intesa Sanpaolo. Inoltre, in un momento storico che, vuoi a causa della pandemia vuoi a causa degli interventi governativi, vede la moneta elettronica acquistare sempre più importanza, il titolo potrebbe trarne enorme beneficio.

Purtroppo, tranne qualche fiammata a seguito di notizie di stampa, l’andamento delle quotazioni è abbastanza piatto.

Questa incertezza è evidente anche dal giudizio degli analisti e dalla valutazione basata sui multipli di mercato.

Nel primo caso il consenso medio è Outperform, ma il prezzo obiettivo medio è tale da esprime una sottovalutazione che è inferiore al 10%. Nel secondo caso, invece, qualunque sia il multiplo considerato (PE, PEG, PB) NEXI risulta essere sopravvalutata.

Diventa, quindi, di fondamentale importanza capire la direzione indicata dall’analisi grafica e previsionale.

Le azioni NEXI (MIL:NEX) hanno chiuso la seduta del 4 agosto a quota 15,23€ in ribasso dell’1,55% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

La seduta del 4 agosto è stata molto brutta per il titolo e potrebbe avere conseguenze molto pesanti nel breve/medio termine. Come si vede dal grafico, infatti, dopo avere raggiunto e superato il I° obiettivo di prezzo in area 15,4471€, le quotazioni lo hanno rotto al ribasso. Un segnale molto negativo che, se non immediatamente recuperato, potrebbe portare a un ribasso di breve termine. Questo ribasso, però, non dovrebbe andare sotto area 13,2€. Se, infatti, si guarda al time frame settimanale da ormai molte settimane le quotazioni non riescono ad avere ragione della forte resistenza in area 16,3035€. Ci sarebbero, quindi, tutte le condizioni per un ritracciamento anche di medio.

Guardando i grafici giornalieri e settimanali, quindi, lo scenario più probabile potrebbe essere il seguente. A meno di pronti recuperi di area 15,4471€, le quotazioni potrebbero scendere fino in area 13,2€ da dove potrebbero ripartire per obiettivi molto ambizioni in area 24€, almeno, con massima estensione in area 31€.