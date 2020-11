Come comportarsi con un titolo azionario sottovalutato del 65%, ma non consigliato dagli analisti? Può sembrare un ossimoro, ma è la situazione che sta vivendo Maire Tecnimont. Secondo gli analisti, infatti, il giudizio medio è Hold, mantenere, ma il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione molto importante del 65%. Per capire come investire sul titolo, quindi, cerchiamo di individuare le tendenze in corso sui vari time frame e i livelli chiave.

Prima, però, ricordiamo che, secondo il report della Consob, Maire Tecnimont è tra i titoli più shortati di Piazza Affari.

9 errori critici che possono influenzare il tuo portafoglio

Per investitori con un portafoglio da 350.000 €: ricevi la guida e gli aggiornamenti periodici pensati per investitori con patrimonio elevato. Scopri di più

A supporto del titolo riportiamo che la società continua a firmare contratti e collaborazioni importanti.Non ultimo un accordo in India che potrebbe aprire all’azienda le porte di un Paese molto importante. In particolare, l’accordo è finalizzato allo sviluppo di progetti per industrializzare il settore dell’economia circolare nel paese asiatico.

Come comportarsi con un titolo azionario sottovalutato del 65%, ma non consigliato dagli analisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Maire Tecnimont (MIL:MT) ha chiuso la seduta del 3 novembre a quota 1,162 euro in ribasso dello 1,94% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame giornaliero

Nonostante l’ultima battuta di arresto, la tendenza in corso sul titolo è rialzista, ma sta incontrando qualche difficoltà nel superamento della forte resistenza in area 1,222 euro. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello aprirebbe le porte a un ulteriore allungo rialzista verso il II obiettivo di prezzo in area 1,378 euro. La massima estensione del rialzo si trova in area 1,535 euro.

I ribassisti riprenderebbero il controllo della tendenza nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1,126 euro.

Time frame settimanale

La tendenza rialzista (linea continua) è venuta meno già ad agosto quando c’è stat una chiusura settimanale confermata inferiore a 1,538 euro. Questo break ribassista ha aperto le porte al raggiungimento del I obiettivo di prezzo in area 1,069 euro. La tenuta di questo livello in chiusura di settimana potrebbe favorire un rimbalzo delle quotazioni. In caso contrario la discesa potrebbe continuare verso gli obiettivi indicati in figura.

Time frame mensile

La chiusura di ottobre potrebbe avere conseguenze molto negative sul futuro del titolo e spingerlo verso area 0,5474 euro. Questo scenario può essere evitato solo nel caso di una chiusura mensile superiore a 1,177 euro.

Approfondimento

Perché una valanga di acquisti oggi ha travolto Piazza Affari facendola esplodere al rialzo