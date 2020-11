Wiit nell’ultimo anno ha avuto una performance da capogiro con un rialzo di circa il 140% nonostante la pandemia che ha devastato le economie mondiali. Per non restare incastrati in posizioni perdenti, è necessario capire come comportarsi con un titolo azionario con questa caratteristiche.

Secondo gli analisti c’è ancora spazio al rialzo, ma il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione solo del 16%. Secondo la valutazione basata sui multipli di mercato, invece, il titolo risulta essere sopravvalutato e non di poco. Infatti, l’azienda viene pagata 63,36 volte l’utile per azione stimato per l’anno in corso

La situazione, quindi, è abbastanza controversa e l’unico modo per evitare brutti inconvenienti è affidarsi all’analisi grafica e previsionale.

Come comportarsi con un titolo azionario dopo un rialzo del 140% in un anno? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario WIIT (MILWIIT) ha chiuso la seduta del 6 novembre in ribasso del 2,65% rispetto alla seduta precedente a quota 165,0 euro.

Nel medio e lungo periodo la tendenza in corso è saldamente rialzista e più volte ha dato prova di una notevole forza. Cruciale per il lungo periodo sarà il mese di novembre. Come si vede dal grafico, infatti, il mese di ottobre aveva chiuso sotto l’importantissimo supporto in area 144,1 euro. Una conferma del break ribassista confermerebbe l’inversione di lungo, per cui sarà fondamentale monitorare cosa accadrà a fine mese in corso.

Se la settimana appena conclusasi ha visto invertire la tendenza in corso sul settimanale al rialzo, sul giornaliero la seduta di venerdì 6 novembre potrebbe avere conseguenze molto negative.

Come si vede dal grafico, infatti, la chiusura è stata inferiore a 167,5 euro (II obiettivo di prezzo). Se questo livello non dovesse essere immediatamente recuperato, le quotazioni potrebbero scendere almeno fino in area 149,5 euro. Per la seduta di lunedì, quindi, monitorare con molta attenzione cosa succederà in prossimità di questo livello. Qualora si dovesse ripartire al rialzo, l’obiettivo successivo si trova in area 185,5 euro (III obiettivo di prezzo).

