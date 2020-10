Come comportarsi con le azioni di una società che da mesi non riesce a dare spunti direzionali?

Quando si decide di investire su un titolo azionario si può essere mossi da motivazioni differenti: investimento speculativo, importante potenziale di crescita degli utili, forte sottovalutazione o altro.

Nel caso specifico di Tinexta, negli ultimi mesi non ci sono stati importanti e duraturi spunti operativi. Per cui le quotazioni si sono mosse in una lunga fase laterale.

L’incertezza, intesa come direzione da prendere per le quotazioni, che circonda il titolo, è espressa anche dagli analisti che hanno un consenso medio Hold con un prezzo obiettivo in linea con le attuali quotazioni. La cosa non cambia se si guarda ai fondamentali. In questo caso il titolo risulta essere leggermente sopravvalutato.

Come comportarsi con le azioni di una società che da mesi non riesce a dare spunti direzionali: i suggerimenti dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Tinexta (MIL:TNXT) ha chiuso la seduta del 9 ottobre in rialzo del 3,17% rispetto alla seduta precedente a 16,9 euro.

La situazione attuale del titolo è molto complicata. Da un lato, infatti, vediamo come sul time frame giornaliero le quotazioni siano sostenute dal I obiettivo di prezzo in area16,38 euro. Dall’altro, sul time frame settimanale le quotazioni, dopo aver raggiunti il III obiettivo di prezzo in area 18,8 euro hanno iniziato una fase laterale tuttora in corso.

Anche l’analisi grafica, quindi, conferma il momento di grande indecisione che circonda il titolo e, quindi, il suggerimento è attendere ulteriori sviluppi prima di aprire posizioni, sia al rialzo che al ribasso, sul titolo.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

