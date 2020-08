Come comportarsi con i titoli del settore farmaceutico: occasione di acquisto oppure meglio starne alla larga?

Sul listino milanese l’unico titolo farmaceutico tra in big del Ftse Mib 40 è Diasorin che durante la fase acuta della pandemia ha tratto enorme benefici dalle sue attività di sviluppo di kit di test veloci per il covid-19. Basti pensare che da inizio marzo a inizio maggio le quotazioni del titolo sono passate da area 100€ ai massimi storici in area 215€, Durante la fase di ridimensionamento della diffusione della pandemia, poi, la società ha subito un forte contraccolpo tanto che le quotazioni hanno perso oltre il 20% dai massimi storici?

Chiaramente per un titolo come Diasorin il futuro in Borsa molto dipenderà da quanto succederà nei prossimi mesi con la diffusione del virus. Se, come suggeriscono i dati, si fa verso la cosiddetta seconda onda della pandemia, allora il titolo potrebbe trarne enorme beneficio e tornare a correre a Piazza Affari. In caso contrario la discesa in corso potrebbe continuare.

Poiché non possiamo prevedere il futuro della pandemia, l’unica cosa che possiamo fare è individuare i livelli chiave da monitorare per capire se si parte al rialzo o si continua al ribasso.

Come comportarsi con i titoli del settore farmaceutico: occasione di acquisto oppure meglio starne alla larga? La parola all’analisi grafica e previsionale

Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 14 agosto in ribasso rispetto alla seduta precedente del 2,13%, chiudendo a quota 156,1€.

Qualunque sia il time frame considerato, la proiezione in corso è ribassista e gli obiettivi proiettati si trovano in area 110€. Per cui ci sarebbe spazio per un ulteriore ribasso di oltre il 20% dai livelli attuali.

C’è, però, un aspetto che va sottolineato. Su ogni time frame area 150€ sta costituendo un fortissimo supporto che sta reggendo benissimo alla pressione ribassista.

Per le prossime sedute, quindi, bisogna monitorare con estrema attenzione questo livello. La tenuta di area 150€ potrebbe far ripartire al rialzo le quotazioni, in caso contrario prepararsi a un affondo ribassista fino in area 110€ dove si potrebbe tornare compratori.