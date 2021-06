Quando entriamo nel mondo del lavoro iniziamo ad usufruire di una maggiore disponibilità economica. Apriamo il nostro primo conto corrente ed otteniamo un codice IBAN per fare e ricevere bonifici.

Normalmente ci viene consegnato anche un libretto di assegni: questo ci permetterà di effettuare i pagamenti senza ricorrere a banconote o monete.

Anche se sono sempre più in uso carte di debito o di credito, rimane fondamentale saper compilare correttamente un assegno. Potrebbe capitare a tutti noi di dover effettuare un pagamento con questo strumento.

Grazie alla Redazione di ProiezionidiBorsa capiremo come compilare un assegno in modo facile e sicuro senza commettere nessuno errore.

Come compilare un assegno in modo facile e veloce senza commettere errori che potrebbero darci molti problemi

Quando diventiamo titolari di un conto corrente abbiamo a disposizione anche uno o più libretti di assegni.

Utili ancora per effettuare svariati pagamenti, questi sono uno strumento che è sempre bene compilare con attenzione.

Quando dobbiamo compilare un assegno non dobbiamo sbagliare ad indicare data e luogo: la giusta data indicherà il giorno da cui si potrà incassare l’importo indicato.

Facciamo attenzione a come riportiamo l’importo: scriviamolo correttamente indicando bene ciascuna cifra. E riportiamolo anche in lettere per essere sicuri che la cifra non possa essere cambiata.

Ricordiamoci che quando scriviamo la cifra in numeri dovremo indicare anche i centesimi. Mentre quando scriviamo la cifra dovremo ricordarci di concludere la parola con l’aiuto del simbolo “/”, altrimenti potrebbe essere facilmente modificato l’importo.

È fondamentale indicare correttamente il nome della persona o ditta a cui intestiamo il nostro assegno: in caso di intestazione sbagliata o incompleta, l’Istituto di Credito potrebbe avere dei dubbi sull’autenticità del nostro assegno.

Ecco come compilare un assegno in modo facile e veloce senza commettere errori che potrebbero darci molti problemi con la Banca o i Clienti.

Per colpa di uno o più di questi comuni errori, potremmo correre il rischio che il nostro assegno venga annullato e che quindi il nostro pagamento venga respinto.

Mai firmare in bianco

È fondamentale sapere che non si dovrebbe mai firmare un assegno in bianco. Con questa espressione si intende dire che andremo solo a firmare il nostro assegno lasciando vuote tutte le altre indicazioni (data, luogo e importo).

Questo fatto potrebbe far sì che, qualche mal intenzionato, indichi a suo favore un importo di denaro che vada a danneggiarci seriamente. Sempre meglio non rischiare: cerchiamo di compilare il nostro assegno un’unica volta e in modo completo.

