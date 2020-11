La cambiale, è un titolo di credito astratto emesso all’ordine.Ve ne sono di due tipi.

La prima tipologia è la cambiale tratta, che prevede l’ordine da parte di un traente, che impartisce ad un trattario (che deve accettare), di pagare ad un beneficiario una somma, ad una determinata data.

In questo caso interagiscono tre soggetti: traente, trattario e beneficiario. Quest’ultimo può coincidere con il traente.

Nel pagherò cambiario, invece, maggiormente diffuso, un soggetto definito emittente rilascia al creditore la cambiale che vale come promessa di pagamento.

In questo caso interagiscono due soggetti: debitore (emittente) e creditore.

Ma vediamo come compilare correttamente una cambiale per evitare aspre sanzioni che possono essere irrogate da un minimo di uno a dieci volte l’imposta evasa.

Come si compila una cambiale

Per capire come compilare correttamente una cambiale per evitare aspre sanzioni, dobbiamo inserire i seguenti dati:

a) al primo rigo: luogo, data di emissione ed importo in cifra;

b) al secondo rigo la scadenza del pagamento;

c) al terzo rigo, occorre indicare il beneficiario;

d) al quarto rigo: occorre inserire l’importo in lettere;

e) al quinto rigo: la domiciliazione del titolo, con l’indicazione di ABI e CAB (qualora si tratti di una banca), a seguire il nome del debitore ed in ultimo la firma del traente. Quali sono i vantaggi della sua emissione

Uno dei grandi vantaggi della cambiale, è associato alla cosiddetta girata, ossia alla possibilità di girare ad altri creditori o alla banca questo titolo, per il suo anticipo.

Inoltre in caso di protesto, la cambiale è considerata direttamente un titolo esecutivo.

Aspre sanzioni per chi commette errori

Gli errori più frequenti nell’emissione delle cambiali riguardano:

1) la mancata apposizione della marca da bollo. In questo caso, le sanzioni irrogate vanno da un minimo di uno a dieci volte l’imposta evasa;

b) la data della marca sia successiva alla data di emissione della cambiale. In questo caso la sanzione è pari al 25% del valore della marca da bollo. Inoltre, cosa ancora più grave, sarà la decisione del giudice che accerterà che quest’ultima non sia più considerata un titolo direttamente esecutivo.

In qualità di Esperti di Economia e Fisco del team di ProiezionidiBorsa suggeriamo, di compilare la cambiale con molta attenzione e di apporre la marca da bollo correttamente, seguendo le indicazioni su come compilare correttamente una cambiale per evitare aspre sanzioni.

Approfondimento

