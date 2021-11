Con il passare degli anni la pelle comincia a perdere tonicità, ad essere cadente e dall’aspetto stanco. Compaiono le prime rughe di espressione, e le borse sotto gli occhi. Come fare per rimpolpare la pelle senza dover ricorrere alle famose iniezioni di collagene? La salute dell’epidermide parte anche dalla tavola. Ecco come combattere le rughe e avere una pelle tonica e fresca con questa dieta ricca di elastina.

Solitamente ci aiutiamo con i cosmetici per la pelle come creme e rimpolpanti, che troviamo in profumeria e in farmacia. Ma oltre a questo lavoro esterno, possiamo fare anche un lavoro interno che parte dalla nostra alimentazione. Del resto il detto: siamo quello che mangiamo è sempre vero. I cibi che ingeriamo influenzano fortemente la nostra salute psicofisica e hanno ripercussione anche su pelle, unghie e capelli. Vediamo allora quali sono i cibi ricchi di elastina di cui dobbiamo fare il pieno per tirare la nostra pelle e renderla turgida.

Prima di tutto l’acqua, che aiuta a mantenere la pelle radiosa e luminosa, e si consiglia di berne almeno 2 litri al giorno.

Come combattere le rughe e avere una pelle tonica e fresca con questa dieta ricca di elastina

A contrastare l’invecchiamento della pelle interviene anche la vitamina b5 chiamata anche acido pantotenico.

Questo tipo di vitamina è contenuta più o meno in livelli abbondanti in vegetali e animali. Ne sono ricchi i legumi, che per tale motivo aiutano in modo particolare alla salute della sottocute. Ma anche il tuorlo d’uovo e il lievito di birra. Ne sono particolarmente ricchi anche il fegato di suini e bovini e i funghi essiccati. Ma anche la melassa, la crusca e il riso.

Ne sono inoltre ricchi i semi oleosi, che oltre ad essere degli scrigni di bontà sono un carico di benefici, e i cereali integrali. Sono invece molto bassi di vitamina b5 le farine particolarmente raffinate e i cibi che contengono molti zuccheri.

Sono in ogni caso perfetti per la protezione della nostra pelle tutti i cibi ricchi di silicio. Presente ad esempio nella barbabietola rossa, nell’avena e orzo, nei cereali integrali, e inoltre anche nella soia.

Il silicio è importante per la salute delle ossa, della cartilagine, dei tendini e delle articolazioni in generale. Inoltre è fondamentale per la permeabilità dei tessuti come pelle e capelli.