Al giorno d’oggi si parla molto di pregiudizio. Nei confronti di un altro modo di vedere il mondo. Verso chi viene da un altro paese. Oppure verso le altre religioni, culti, modi di vivere. Verso il diverso in generale.

Ma come si può definire un pregiudizio? Ci sono altri concetti di base da chiarire prima di dare una definizione. Il concetto di gruppo è imprescindibile. Un gruppo è un insieme di persone che condivide determinate caratteristiche.

L’atteggiamento (valutazione) che si ha verso il proprio gruppo di appartenenza è generalmente positivo. Per dar vita ad un atteggiamento si ricorre ad uno stereotipo. Un insieme di caratteristiche standardizzate che si pensa appartengano ad un certo gruppo.

Il pregiudizio, invece, è un insieme di assunzioni a priori su qualcuno. A partire dall’etimologia del termine, si comprende che è un giudizio senza alcun dato di realtà.

A volte si può rivelare dannoso. Di conseguenza è importante apprendere come combattere le diverse forme di pregiudizio.

Il pregiudizio può essere dannoso

Tema centrale nella filosofia empiristica del ‘600, il pregiudizio si declina in diversi modi. Esso è un modo comune di guardare alla realtà. Fa parte della vita quotidiana e varia da cultura a cultura.

I pregiudizi sono soprattutto negativi. Si rivolgono, di solito, ad un gruppo differente rispetto a quello in cui ci si trova. Hanno lo scopo di difendersi dall’incertezza e dall’ignoto. Attribuire delle caratteristiche a qualcuno, lo rende meno minaccioso.

A volte, però, possono condurre a comportamenti deprecabili. Assalti, attentati, bullismo, violenza in genere. L’unico modo per dare un argine a tali manifestazioni aberranti è analizzarne la base in modo chiaro.

Ecco come combattere le diverse forme di pregiudizio.

Un approccio positivo

Sarebbe inverosimile cercare di eliminare completamente il pregiudizio. Se si pensa di poter fare a meno di esso, si hanno delle false aspettative. Bisogna fare i conti con la realtà.

La mente umana è naturalmente incline alla categorizzazione. Ma questa non è sinonimo di pregiudizio. L’importante è informarsi sulle caratteristiche di un determinato gruppo e di sospendere un giudizio affrettato.

Elaborare le emozioni conseguenti ad un contatto con il diverso è cruciale. Entrare a far parte del mondo dell’altro è fondamentale per instaurare un interscambio fruttifero. C’è sempre qualcosa da imparare nella relazione con un’altra persona.

Va bene “giudicare prima”. Ma ciò non vuol dire che bisogna “giudicare in maniera negativa”.