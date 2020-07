Come combattere la stanchezza mattutina

Di sicuro dormire bene durante la notte è fondamentale. Vi sarà capitato di alzarvi ed essere affaticati fin dal mattino. Se avete dormito bene questa stanchezza non è affatto normale. La stanchezza mattutina non è una malattia di per sé, ma è il segnale che qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. Non siamo in grado di riprenderci e non abbiamo abbastanza energie per svolgere le nostre attività quotidiane.

Possibili cause

Tra le cause più comuni di questa stanchezza abbiamo la probabile scarsa quantità di ore di sonno. Ma bisogna tenere in considerazione anche altri aspetti che possono portare ad una serie di conseguenze. Per poter considerare la stanchezza mattutina un sintomo delle seguenti condizioni, essa deve persistere per almeno 2 settimane di seguito. Può essere condizionata da diversi fattori, come per esempio un ritmo di vita intenso, nervosismo e stress. Anche l’alimentazione scorretta o mancanza di nutrienti può influenzare. Inoltre, per una corretta valutazione bisogna considerare anche l’ambiente di riposo e le cattive abitudini. Lo stile di vita sedentario può essere un altro fattore rilevante. Ma ci sono dei modi per combattere la stanchezza mattutina. In seguito, vi daremo dei consigli.

Modi per combattere la stanchezza mattutina

Per il vostro riposo scegliete un luogo silenzioso e senza luce, per non ostacolare la produzione della melatonina, l’ormone del sonno. L’ambiente in cui dormite è fondamentale, perciò spegnete tutti gli apparecchi elettromagnetici. Cercate di creare una temperatura adeguata e se ne sentite la necessità aromatizzate la camera da letto con fragranze rilassanti. Il nostro corpo per riposare bene deve essersi stancato durante la giornata, perciò vi consigliamo di fare sport a media intensità durante la giornata. Tra i fattori per la stanchezza mattutina abbiamo nominato l’alimentazione, infatti bisognerebbe cenare sempre presto e assumere alimenti leggeri. Se vi svegliate molto stanchi al mattino ricordatevi di fare una colazione abbonante, con frutta secca, cereali e bevande vegetali. In alcuni casi è possibile aver bisogno di assumere degli integratori per recuperare le forze.