È arrivata l’estate ed è giunto il momento di contrastare quel fastidioso problema che con il caldo diventa ancora più evidente, la pelle grassa. Non è una preoccupazione che riguarda solo gli adolescenti, ma coinvolge anche gli adulti, uomini e donne. La maggiore produzione di sebo crea sul viso quell’effetto oleoso che, oltre ad essere imbarazzante, non è un sintomo positivo. Infatti l’accumulo di sostanze grasse sull’epidermide potrebbe causare infezioni ed irritazioni. Oltre a dipendere da fattori ormonali e disturbi di stress, può derivare dalla cattiva pulizia e idratazione della pelle. Se il sebo prodotto non è poi così allarmante, potrebbe anche essere positivo, la pelle invecchierà più tardi. Ma se diventa un problema cronico, stiamo gestendo male il nostro viso.

Vediamo come combattere la pelle grassa e impura nei mesi caldi dell’estate per avere un viso sano e luminoso.

Gesti quotidiani fondamentali

La pelle grassa richiede un’accurata detersione, senza utilizzare prodotti troppo aggressivi, meglio utilizzare quelli con pH acido. Applicare sul viso il detergente mattina e sera, soprattutto nelle zone critiche più “lucide”. Evitare creme ulteriori a base di paraffina, silicone e cere che potrebbero peggiorare le cose. Mai utilizzare acqua troppo calda e saltuariamente lavarsi con sapone di Marsiglia o neutro. Idratare con creme più leggere, rispetto a quelle che si usano d’inverno. Usare spugnette o cotone per rimuovere alla perfezione ogni traccia di trucco, sporco o inquinamento.

Cura e attenzione

Per purificare in maniera adeguata è opportuno applicare una volta a settimana un’esfoliante. La soluzione potrebbe essere realizzare uno scrub fatto in casa con elementi del tutto naturali. Successivamente si potrà usare una maschera a base di argilla, per evitare infezioni e purificare a fondo. Diversi studi hanno provato come l’aloe possa ridurre il sebo fastidioso che si crea sullo strato di pelle. Si consigliano quindi gel d’aloe come rimedio naturale.

Ricordare sempre di proteggersi dal sole con creme solari, con filtri minerali, adeguate alla propria carnagione. Se non dovesse bastare, fare attenzione al tipo di alimentazione che si segue. Cibi grassi, piccanti ed alcol dilatano i vasi, meglio evitarli. Assumere alimenti contenenti vitamina A potrebbe diminuire il problema della pelle grassa.

