Viaggiare e scoprire luoghi nuovi muovendosi in bicicletta o in moto è un privilegio. Si ha la fortuna di sentire l’aria sulla propria pelle, si assaporare la bellezza dei paesaggi e di stare a contatto con la natura. Ma tutti i ciclisti, così come i motociclisti, sanno che c’è un’inconvenienza.

Si tratta del mal di schiena causato dalla posizione di guida dei due mezzi. Sebbene molti amanti della bicicletta e della moto abbiano sperimentato il mal di schiena almeno una volta, ci sono situazioni in cui si rischia di farsi male alla colonna vertebrale. In questo articolo rispondiamo alla domanda su come combattere mal di schiena in moto o bici con questi semplicissimi esercizi per correggere la postura scorretta.

Le cause

Nella grande parte delle occasioni, il mal di schiena da ciclomotore compare quando si ha una posizione sbagliata o scorretta e la si mantiene per tanto tempo. Anche qualche chilo di troppo o un’eccessiva rigidità muscolare possono causare dolori.

La postura sbagliata più comune in moto si ha quando il tratto lombare della schiena non è dritto, ma curvo. Ciò accade quando la schiena non è abbastanza forte. In questo modo la colonna vertebrale si infiamma.

In bicicletta ci sono più situazioni che appesantiscono la schiena. Se la biciletta è troppo grande o troppo piccola, per esempio. Se è troppo piccola ci costringe a stare troppo piegati in avanti. Anche il sellino andrebbe regolato perfettamente secondo la nostra altezza. Regoliamolo in modo da pedalare non stendendo mai completamente la gamba, che deve mantenere un minimo di flessione.

Un’altra causa è la postura scorretta del bacino, che si inclina indietro. La giusta posizione, invece, dovrebbe essere con il bacino leggermente spostato in avanti. Schiena o core non allenati comportano spesso dolori alla schiena.

Come combattere il mal di schiena in moto o bici con questi semplicissimi esercizi per correggere la postura scorretta

Prima di metterci in sella, sia essa di bici o moto, eseguiamo qualche esercizio semplice di stretching e allungamento. Posizioniamoci a gambe divaricate inspirando ed espirando abbassiamoci stendendo schiena, lombare, braccia e collo. Spostiamo il peso prima a sinistra e poi a destra per 5 secondi ciascuno.

Riscaldiamo scapole e spalle facendo delle torsioni indietro e in avanti per qualche minuto per ciascun braccio. 2 o 3 volte alla settimana effettuiamo un allenamento specifico per rafforzare la schiena e gli addominali. Esistono esercizi molto semplici ed efficaci di plank.

Poi dalla posizione 4 zampe, alziamo contemporaneamente la gamba e il braccio dello stesso lato e portiamoli paralleli al busto. Dalla stessa posizione, curviamo delicatamente la schiena come fa il nostro gatto. Ripetiamo almeno 5 volte.