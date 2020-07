Come combattere il caldo: rimedi per restare freschi alla portata di tutti. Siamo nel pieno dell’estate e esponendoci alle alte temperature siamo spossati. E’ ancora più importante tutelare anziani e bambini che sono le categorie più a rischio. Vediamo insieme qualche rimedio per combattere il caldo ed affrontare al meglio le giornate estive:

Dentro casa

Dentro casa siamo più avvantaggiati perché possiamo ricorrere a ventilatori e condizionatori. Ma a volte non basta. Cerchiamo di spegnere i dispositivi elettronici che non stiamo utilizzando, magari staccando anche la spina così da evitare l’accumulo di calore. Bandiamo il forno: produce molto calore e rimane tanto nella casa. Riduciamo anche l’uso dei fornelli. In periodo estivo sono consigliati circa 2 litri d’acqua al giorno. Beviamo anche delle tisane tonificanti e rinfrescanti, ci sono in commercio anche quelle ad acqua fredda. Riduciamo il consumo di caffè perché aumenta la pressione e quindi il caldo percepito. Facciamoci la doccia spesso, aiuta a ridare energie oltre che tenerci freschi.

Fate qualche pediluvio con acqua fredda e bicarbonato, non solo ne uscirete riposati e freschi ma darà anche sollievo ai gonfiori di piedi e caviglie.

Fuori casa

In questa stagione uscire di casa può metterci pensiero ma con qualche piccolo accorgimento possiamo rendere l’esperienza migliore. Vediamo:

Vestitevi leggeri, meglio il cotone ed il lino e ovviamente è meglio scegliere colori chiari che non trattengono la luce. Portatevi sempre una borraccia, ce ne sono molte termiche che mantengono la temperatura. Rimanete sempre idratati. Se potete evitate di uscire nelle ore più calde esponendovi al sole di mezzogiorno. Quando siete fuori passate in qualche bagno pubblico o una fontanella e bagnate spesso polsi e tempie. Portatevi dietro qualche bustina di zucchero, quelle del bar, aiuteranno in caso di emergenza e di colpi di calore. In particolare per chi ha la pressione bassa.

Mangiare sano

L’alimentazione è in grado di rivoluzionare la vostra giornata e la vostra sopportazione del caldo. Mangiate leggero e sano, fate largo consumo di frutta e verdura. In particolare cetrioli, cocomero e melone che sono molto idratanti, zuccherini e leggeri. Il gelato è una grande attrattiva ma alla fine ci appesantisce, scegliete invece un bel frullato fresco o una bella centrifuga. Ecco una bella ricetta per mangiare sano e fresco in estate