Stress e batteri sono i principali responsabili dell’infiammazione della mucosa gastrica. Tra i sintomi più comuni di questo disturbo figurano gonfiore, eruttazioni, nausea e perdita d’appetito. In tutti questi casi è sempre preferibile richiedere l’aiuto di un professionista, ma esistono poche soluzioni naturali con cui alleviarne i fastidi. Come combattere i fastidiosi sintomi della gastrite con incredibili rimedi del tutto inaspettati. Prima però ecco gli alimenti il cui effetto benefico contro questo disturbo è abbastanza risaputo.

Come alleviare i fastidi con ingredienti conosciuti

Nella classifica degli alimenti più comuni contro la gastrite compare la liquirizia. Come in tutte le cose non bisogna abusarne, ma nelle giuste quantità la liquirizia è un ottimo rimedio naturale. La sua radice rappresenta infatti una sorta di gastroprotettore naturale, specie se consumata come infuso. Altrimenti basterà masticarla da fresca e ottenere comunque importanti effetti benefici nella digestione.

Anche lo zenzero è un altro cibo amico contro la gastrite. Basterà consumarlo in infuso per favorire la digestione e proteggere il corpo dai fastidi della gastrite.

Un altro buon vecchio rimedio della nonna è il succo di patate. Occorre grattugiarne una e spremerla per tirare via tutto il succo. Il succo di patata consumato fresco ha importanti benefici sullo stomaco. E poi anche finocchio e succo di aloe sono altrettanto efficaci.

Ma se questi sono gli alimenti più conosciuti ecco 3 rimedi meno conosciuti con cui alleviare i sintomi da gastrite. L’umeboshi è l’albicocca fatta essiccare sotto sale. Specie se abbinata alla crema di riso allevia tutti questi disturbi e protegge l’intestino.

Un altro rimedio è l’alga wakame che è in grado di creare una sorta di patina protettiva intorno alle pareti dello stomaco. Suggeriamo di consumarla come insalata o in abbinamento al miso.

E in ultimo l’olio essenziale di menta piperita diluito in acqua tiepida con l’aggiunta di un cucchiaino di miele. E per sapere come utilizzare questo potente olio per il giardino e la cura delle piante la Redazione rimanda alla lettura di questo precedente articolo.