L’acne è un problema che colpisce le persone in età adolescenziale. Purtroppo non è bello avere un viso segnato da brufoletti. Ognuno di noi, non accetta di vedersi così e tenta in tutti i modi di trovare una soluzione. Con l’aiuto dei nostri Esperti di ProiezionidiBorsa vogliamo dare validi suggerimenti per come combattere i fastidiosi brufoli al viso.

Sono dei rimedi naturali, adottati negli anni. La nonna sicuramente ne ha parlato di questi rimedi naturali. Oggi, invece, queste soluzioni le abbiamo un po’ accantonate perché sul mercato sono presenti prodotti artificiali più efficaci. Ma intanto, a chi vuole seguire gli insegnamenti della nonna, diamo tre soluzioni per fare una maschera contro l’acne.

Usare miele e curcuma

La prima maschera contro l’acne è a base di miele e curcuma. Realizzare una crema con 2 cucchiaini di curcuma ed un cucchiaino di miele. Applicare il composto sul viso e massaggiare delicatamente per un minuto. Lasciare in posa per qualche minuto e procedere al risciacquo utilizzando acqua tiepida.

Il potere di miele e mela

Una seconda maschera va fatta grattugiando mezza mela e aggiungendo del miele. Per la quantità di miele, regolarsi in base alla consistenza del composto ottenuto. Per applicarlo al viso deve essere abbastanza denso. Lasciare agire per trenta minuti e risciacquare con acqua tiepida.

Una soluzione a base di argilla

Prendere dell’argilla verde ventilata e l’aceto di mele. Creare un composto con 2 cucchiai di argilla verde ventilata e aceto di mele, in mezzo bicchiere, quanto basta per ottenere una consistenza liscia, omogenea e adatta ad essere spalmata. Applicare sul viso una generosa quantità e lascia agire per 20 minuti.

Al termine del tempo, se la maschera si è seccata, tamponare il viso con una spugnetta imbevuta di acqua tiepida. Eliminare l’eccesso di maschera utilizzando la spugnetta e procedere alla completa rimozione con acqua tiepida. Con questi tre rimedi naturali abbiamo visto come combattere i fastidiosi brufoli al viso.