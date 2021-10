Il cibo è il centro della vita di ognuno di noi. Ma un’alimentazione sbagliata e poco salutare può essere davvero nociva. Infatti, i nutrizionisti si concentrano molto sui rischi del mangiar male. E il problema non è solo quanto mangiamo ma anche cosa. Purtroppo in un’era dove regna la fretta e cibi confezionati mangiare bene non è facile. Quando non si cucina per se stessi è anche complicato sapere cosa c’è dentro una pietanza apparentemente di buona qualità.

La fame nervosa è un altro dei problemi del nostro tempo. Stress, disagio, rabbia, stanchezza, iperattività, noia. Questi è molti altri sono gli stati che attivano l’alimentarsi compulsivo. Il cibo diventa un conforto, un riempitivo. E solitamente al centro di questo comportamento ci sono i dolci e i cibi grassi. A lungo andare, quella che può essere definita una vera e propria patologia, può degenerare in obesità, bulimia, anoressia, colesterolo, diabete etc. Ecco perché bisogna fermare questo comportamento. E oltre a capire da dove deriva, ecco come combattere fame nervosa, ansia e voglia di dolci con 2 ricette calmanti naturali.

Come combattere fame nervosa, ansia e voglia di dolci con 2 ricette calmanti naturali

Probabilmente la passione per dolci e grassi non è comune a tutti. Ma per qualche ragione questa si scatena in occasione di periodi caratterizzati da una forte tensione emotiva. Anche quando siamo euforici tendiamo ad esagerare. Pensiamo alle feste o a quando siamo in vacanza. Purtroppo, però, solo in sporadiche occasione si riesce a resistere alle tentazioni. E si rischia di cedere. La fame nervosa può diventare una cattiva abitudine e creare grande tensione nel corpo.

Quindi, per combatterla, esistono varie strategie. Tra queste, per calmare la voglia di dolce, ci sono alcune ricette a base di cibi rilassanti. Verdure dolci come la zucca, la carota, le cipolle, oppure la frutta cotta, sono degli ottimi sostituti. In più riescono ad essere un’alternativa soddisfacente, leggera e benefica ai dolci pieni di zucchero.

Se siamo presi da un’irrefrenabile voglia di dolce, per esempio, teniamo sempre in casa del succo di mela. Un bicchiere di succo di mela tiepido riesce a calmare quel desiderio. La differenza sostanziale è che questo succo è dolce naturalmente. Un’altra ricetta che può sembrare particolare ma ha gli stessi effetti unisce la verdura dolce. Consiste nel fare un brodo con un pezzo di carota, un pezzo di cipolla e un pezzo di zucca.

Dopo aver fatto sobbollire il tutto per 10 minuti, filtriamo il contenuto e beviamolo tiepido. L’unione della dolcezza delle 3 verdure aiuterà a calmare la voglia di dolce. Ricordiamo che queste ricette non sono prescrizioni mediche e non vogliono avere pretese di questo tipo.

Approfondimento

Questa dolce colazione autunnale semplice e sana aiuta a digerire e potenziare il sistema immunitario.