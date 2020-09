In questa mini guida, vi mostriamo come coltivare le zucchine in vaso in modo semplice e pratico.

Buonissime e adatte anche per chi segue una dieta rigida, le zucchine possono essere cucinare in una miriade di modi differenti. Sono protagoniste di primi piatti da leccarsi i baffi ma diventano anche un contorno gustoso e possono essere usate anche nei dolci.

Insomma le mille sfaccettature di questo ortaggio, lo rendono irresistibile e richiestissimo. Tuttavia, è possibile ridurre i costi delle zucchine coltivandole direttamente a casa. Facile per chi possiede un ampio giardino, direte voi. Ed invece, quest’oggi, vi mostreremo come coltivare le zucchine in vaso in modo semplice e pratico. Una tecnica adatta soprattutto per chi ha poco spazio.

In vaso

Generalmente, la primavera è la stagione migliore per piantare le vostre zucchine. Inserite in un vaso (anche piccolo) una manciata di semi di zucchine e copriteli con una campana. Dopo qualche settimana, quando avranno raggiunto gli 8 cm di altezza, trasferite le piantine in un vaso di almeno 45 cm di diametro e posizionatelo in corrispondenza dell’esposizione solare. Se invece volete inserire nel vostro vaso più piantine ricordatevi di piantarle almeno a 30 cm di distanza l’una dall’altra. Ed infine, prendetevi cura delle vostre piantine salva risparmio. Le zucchine necessitano di molta acqua, perciò ricordatevi di lasciare il terreno sempre umido, specialmente d’estate.

Come coltivarle a terra

Coloro che vogliono coltivare le zucchine a terra dovranno eseguire lo stesso procedimento. Il seme va piantato a circa 2,5 cm di profondità, lasciando circa 80 cm di distanza tra una pianta e l’altra. Solamente quando la piantina avrà raggiunto un’altezza di circa 10-15 cm, ricopritela con un terreno ben concimato. Il fusto andrà completamente interrato, mentre le foglie andranno coperte con uno strato di foglie, legno, paglia o fieno che aiutano a mantenere l’ambiente umido e libero dalle piante infestanti.

