Ci sono delle piante davvero particolari per la loro forma e i colori. Oggi descriviamo una pianta davvero particolare. È molto ricercata dai collezionisti per il suo particolare aspetto, a forma di cuore e le sue piccole dimensioni.

Il Conophytum bilibum è una piantina succulenta, originaria del Sudafrica e denominata anche, il sasso vivente.

In questo articolo spieghiamo, come coltivare la pianta più affascinante al mondo a forma di cuore.

Periodo della fioritura

La sua fioritura avviene in autunno, i fiori hanno un diametro di circa tre centimetri, con tanti petali gialli, arancioni, e con sfumature di rosa e di rosso.

Dopo la fioritura nasce un frutto, che bagnato dall’acqua si apre e libera tantissimi semi molto piccoli.

Dove va posizionata

È una piantina molto facile da coltivare e non cresce più di sette centimetri di altezza.

Può essere coltivata in piccoli vasi, e collocati su davanzali luminosi, ma senza essere esposta ai raggi diretti del sole, specialmente in estate.

In inverno, se la temperatura scende al di sotto dei cinque gradi è bene metterla in appartamento, o in serra.

Va piantata in vasi piccoli di terracotta.

Il terreno deve essere povero di nutrienti, sabbioso e drenato.

Non ha bisogno di tanta acqua e quando si innaffia basta immergere, il vaso per qualche secondo in acqua, a temperatura ambiente.

Dopo la fioritura, le irrigazioni vanno sospese fino alla crescita dei nuovi lobi.

La concimazione

Va effettuata una volta all’anno e occorre utilizzare del concime liquido, specifico per piante succulente.

Malattie e parassiti

Non è soggetta a particolari malattie, ma è una pianta che teme il marciume radicale e malattie fungine.

Per questo motivo va innaffiata poco, e occorre travasare i nuovi lobi, altrimenti la piantina diventa più vulnerabile all’attacco di funghi.