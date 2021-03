Le piante rendono le nostre case più accoglienti e fresche. Oggi vogliamo spiegare come coltivare in casa una pianta insolita per rendere stupendo l’ambiente domestico: stiamo parlando della pianta di caffè. La pianta del caffè è davvero graziosa, soprattutto quando ci regala i suoi fiori meravigliosi. Quello che dobbiamo precisare è che non tutto il caffè è coltivabile tra le mura domestiche ma, con i nostri consigli riusciremo a farla crescere sana e rigogliosa.

Quale caffè scegliere?

La pianta ideale per raggiungere il nostro obiettivo è la coffea arabica: si tratta di un arbusto sempreverde che proviene dall’Etiopia. Sebbene di origini etiopi, essa dato il suo ampio utilizzo è ormai largamente diffusa anche in sud America, in India e in generale nelle aree tropicali. Questa pianta, se trova l’ambiente ideale può fiorire anche in casa, pertanto vediamo come coltivare in casa una pianta insolita per rendere stupendo l’ambiente domestico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Come coltivarla

La coffea arabica può essere acquistata da qualsiasi fioraio. Per renderla però adattabile all’ambiente domestico, dobbiamo seguire delle semplici regole. Dobbiamo trasferirla in un vaso adatto a stare in casa mettendo al suo interno del terriccio con torba. È importante travasarla ogni anno in un vaso adatto alla sua grandezza, in modo da assecondarne la crescita. La stagione migliore per praticare il rinvaso è la primavera.

Annaffiatura e concime

Questa pianta necessita di annaffiature abbondanti, soprattutto nelle stagioni calde, ma sempre evitando i ristagni che possono esserle dannosi. In estate, inoltre, possiamo nebulizzare le sue foglie per aiutarla a respirare meglio. Nelle stagioni più calde, possiamo darle del concime universale una volta alla settimana insieme all’annaffiatura, mentre nelle stagioni più fredde, sarà sufficiente concimarla soltanto una volta al mese. In questo modo, in primavera, la vedremo fiorire con dei meravigliosi fiorellini bianchi e profumati.

Temperatura ed esposizione

Questa pianta patisce il vento e le correnti dirette, ma ama molto un ambiente luminoso e soleggiato. Il sole però non dovrà essere diretto perché potrebbe bruciarne le foglie: possiamo posizionare la nostra coffea arabica dietro una finestra per farla stare bene. La sua temperatura ideale è intorno ai 20 gradi.

Approfondimento

Basterà un caffè profumato per risolvere questo difficile problema in casa