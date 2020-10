Se pensate che il bambù sia solo una pianta asiatica vi sbagliate. Infatti questo tipo di pianta nasce e cresce anche in Italia. E se pensate che il bambù possa essere coltivato solo in spazi aperti e ampi vi sbagliate di nuovo. Il bambù può essere coltivato anche in abitazione. Ma come coltivare il bambù in casa? Ecco i segreti che dovete assolutamente sapere.

Il bambù è famoso per essere un sempreverde molto alto, quindi il dubbio su come coltivarlo in casa è assolutamente lecito. Dovete sapere che può arrivare ad altezze di circa 5 o 6 metri, ma può essere alto anche alcuni centimetri. Esistono varie tipologie di questo sempreverde, e alcune di queste possono diventare dei bellissimi cespugli per il nostro giardino. Altre invece si possono usare se vogliamo regalare un po’ di privacy al nostro spazio. L’altezza, ricordate, dipende dalla genetica della pianta che comprate. Ci sono sia i bambù giganti sia quelli mini.

Come coltivare il bambù in casa? Ecco i segreti

Avere una pianta di bambù in casa non è poi troppo complicato. E non vi servirà per forza coltivarla in spazi troppo grandi. Esiste il bambù della fortuna che può crescere bene anche in acqua. Ovviamente la prima cosa da fare è scegliere il bambù nano e non quello gigante. In seguito assicuratevi di potarlo per bene, in questo modo eviterete una crescita eccessiva della pianta.

Portafortuna

Parliamo ora invece del bambù che cresce in acqua: il famoso bambù della fortuna. Questo non è proprio un bambù ma possiamo dire un fac-simile. Solitamente si vende già cresciuto ed ha la punta che gira su stessa. Molte persone pensano che trasmetta felicità e prosperità. In casa cresce perfettamente con una luce scarsa, non deve avere nessuna luce puntata. Potete coltivare il vostro bambù in acqua, ma ricordate che questa non deve superare i 2,5 centimetri e che dovete cambiare l’acqua una volta settimana. Cosa molto importante è usare acqua filtrata, non quella del rubinetto, perché il bambù della fortuna è molto sensibile al cloro.