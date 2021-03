Anche per chi non ha un pollice verde sarà facile coltivare questa pianta in vaso con dei piccoli trucchi. Si tratta di una pianta facile da coltivare anche in vaso e il suo nome è molto famoso come il fatto che segue il sole dall’alba al tramonto: la pianta di girasole.

Il fiore del girasole è uno dei fiori più apprezzati per il suo significato e sono particolarmente reperibili da marzo o aprile, che corrisponde al periodo della semina.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

La pianta di girasole non richiede una particolare cura e attenzione, in quanto è una pianta molto forte e rigogliosa che si sviluppa in altezza arrivando fino a circa due metri. Inoltre è considerata una pianta depuratrice per la sua capacità di depurare il terreno da sostanze inquinanti.

Come coltivare facilmente questa pianta in vaso con dei piccoli trucchi

La pianta del girasole deve essere seminata con un clima quasi estivo. Il periodo indicato è la primavera, per poi essere nel pieno del loro splendore con il sole forte e costante in estate.

Prima della semina, bisogna tener presente che il terreno dove dovrà crescere la pianta dovrà essere drenante, cioè senza alcun ristagno d’acqua. Inoltre il terreno, anche in caso di semina in vaso, dovrà essere ben esposto al sole e meglio ancora se precedentemente concimato con sostanza organica.

I semi vanno piantati ad una distanza di circa 25 cm l’uno dall’altro tra marzo e aprile per avere un ottima fioritura in piena stagione estiva fino ad ottobre. L’irrigazione dovrà avvenire regolarmente ma non abbondante, prestando attenzione a non creare ristagni d’acqua che possono danneggiare la pianta.

Nel caso della semina in vaso, sarà bene scegliere una varietà piccola che non superi i 60 cm di altezza. Inoltre è preferibile un vaso grande, in quanto è una pianta che ha grosse radici.

Durante la crescita delle prime foglie bisogna far attenzione che la pianta non venga danneggiata da venti improvvisi. Creare un supporto classico con le canne di bambù a sostegno del fusto potrà essere la soluzione ideale.