Il ventunesimo secolo si potrebbe denominare come il secolo della comodità. La ricerca sfrenata di avere tutto sempre a portata di mano è una pratica ormai condivisa da tutti.

Azioni che qualche decennio fa sembravano come impossibili, ora fanno parte del quotidiano. E permettono di adempiere a più compiti allo stesso momento. Ascoltare la musica in macchina è un’azione che compie tutto il mondo. E le modalità per poterlo fare sono innumerevoli.

Ascoltare la musica in macchina dal proprio smartphone

Oltre alle stazioni radio e ai dischi dei cantanti preferiti, molti preferiscono poter scegliere sul momento la musica dal proprio smartphone. E anche farla risuonare dalle casse dell’automobile.

Nei veicoli di ultima generazione tutto ciò non è assolutamente un problema. Questi, infatti, possiedono al proprio interno l’opzione bluetooth. Per chi, però, possiede macchine di altre generazioni, costruite prima di questi ultimi aggiornamenti, non è così semplice.

Come collegare tramite bluetooth il telefono anche in macchine vecchie è una domanda che in tanti si pongono, ed effettivamente una risposta al problema esiste.

Il trasmettitore bluetooth

La soluzione la si può trovare sui maggiori siti di acquisti online a pochi euro. I produttori di questi gadget sono molti, al cliente rimane solamente la scelta.

Questo trasmettitore può essere inserito nell’accendi sigari di ogni tipo di veicolo dotato di un’antenna e di una radio. Una volta inserito, quest’ultimo si posizionerà su una stazione FM vuota e, tramite il supporto bluetooth, permetterà al telefono di occupare quella stazione. In questo modo tutti i media del cellulare, come musica o chiamate, risuoneranno nelle casse della macchina.

Inoltre, la ricerca del dispositivo, e la conseguente connessione bluetooth, dovrà essere eseguita una sola volta. Il telefono, infatti, riconoscerà da lì in poi il trasmettitore. In tal modo ogni volta che si salirà in macchina, lo smartphone sarà già collegato.

La risposta a come collegare tramite bluetooth il telefono anche in macchine vecchie risulta dunque economica, facile e veloce.