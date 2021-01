La domenica è per tutti un giorno di riposo dalle dure fatiche dei giorni precedenti.

Ma non è solo questo: l’ultimo giorno della settimana è dedicato al tempo prezioso con la famiglia e alle persone amate. Il weekend permette di avere più tempo da dedicare ad attività speciali, diverse. E i modi per prendersi cura di chi si ama e di sé sono numerosi. Uno dei più apprezzati e soddisfacenti è la cucina.

Si parte dalla colazione, magari fatta un po’ più tardi, e condivisa tra tutti i familiari. Il primo pasto della giornata è quello che unisce tutti e dà energia buona. Sono proprio i bambini ad amare particolarmente questo momento. Per questo si è pensato di dedicare loro una ricetta divertente, golose ma soprattutto sane. Ecco come coccolare i bambini con una colazione della domenica speciale e divertente, ma soprattutto a tutto cioccolato.

OFFERTA SPECIALE - POCHI PEZZI DISPONIBILI

One Power Zoom: i veri occhiali con lenti autoregolabili - Due al prezzo di uno CLICCA QUI

Perché la colazione è importante

Specialmente per chi deve ancora crescere, la colazione è un pasto fondamentale. Nutrirsi fin dal mattino di un cibo sano, senza troppi zuccheri, fornisce l’energia fondamentale per affrontare l’intera giornata. La colazione non dovrebbe mai essere saltata.

Per essere perfetta ha bisogno di due componenti: una liquida e una solida. Per i grandi solitamente c’è il caffè, tè o uno yogurt. I piccoli preferiscono il latte, ma alle volte. amano la spremuta di arancia. La parte consistente della colazione è poi composta da muesli o cereali, biscotti e torte (preferibilmente fatti in casa e con pochi zuccheri). Ancora pane e marmellata, frutta fresca e centrifugati.

Ognuno sceglie la colazione che ama di più e i bambini sanno essere molto precisi su ciò che desiderano. Ecco, allora, un’idea per rendere la colazione della domenica diversa e “cioccolatosa”.

Come coccolare i bambini con una colazione della domenica speciale e divertente

Una ricetta semplicissima che richiede solo 15 minuti di preparazione. Quindi non ci si dovrà alzare molto prima di quanto necessario. Inoltre la preparazione è talmente semplice che i bambini potranno parteciparvi. Sarà molto divertente cucinare insieme ai genitori. Come coccolare i bambini con una colazione della domenica speciale e divertente? Con la ricetta dei soffici muffin al cioccolato e cocco. Gli ingredienti sono:

90g di zucchero di canna;

100g di burro;

2 uova;

90g di farina per dolci;

30g di cacao amaro;

30g di farina di mandorle (si può sostituire con la farina normale);

8g di lievito per dolci;

cocco rapè q.b.

Serviranno dei pirottini singoli o stampi per muffin. Questi ultimi andranno oleati o si inseriranno i pirottini di carta. Per cominciare unire in una ciotola zucchero e burro, poi le uova. La farina normale, quella di mandorle, il cocco, il lievito e il cacao andranno setacciati insieme. Ora si possono aggiungere alla parte liquida. Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati, versare il composto in ciascun pirottino. Infornare in forno preriscaldato a 170°C per 25 minuti. Una volta pronti lasciare raffreddare i muffin e servire.