In questo articolo impareremo a facilitare le piccole pratiche quotidiane e a risparmiare tempo in cucina. Tutto questo grazie ai contenitori per i cubetti del ghiaccio.

La scorza d’arancia o di limone

Questo è un utile metodo anche per evitare che limoni o arance vadano a male.

Prima che inizino ad ammuffire, se abbiamo fatto grandi scorte di agrumi, possiamo preparare la scorza grattugiata e riporla nelle formine per il ghiaccio.

Riempiamole a metà perché solitamente per le crostate, o per altre preparazioni, si utilizza un cucchiaino di scorza d’agrumi.

Immaginiamo la comodità, mentre stiamo impastando una torta, di avere già pronta la scorza di limone senza interrompere la preparazione del dolce.

Ma non è finita: ecco come ci semplifichiamo la vita con gli ingredienti più utili in cucina a portata di cubetto.

Le spezie con il condimento

In una terrina prepariamo del burro ammorbidito e lo amalgamiamo con un trito di erbe aromatiche: rosmarino, salvia, cipolla o alloro.

Disponiamo il composto nelle formine del ghiaccio e mettiamolo nel congelatore.

A questo punto avremo sempre pronto al momento giusto il condimento da mettere in padella per cuocere delle fettine di carne o saltare la verdura.

L’anti occhiaie

Prepariamo dei dischetti di ovatta per togliere il make-up, inzuppati nel succo d’aloe. Ricordiamo di utilizzare succo d’aloe non artigianale perché occorre che il prodotto sia stabilizzato. Disponiamo i dischetti in un contenitore in vetro e congeliamo.

Avremo sempre pronto il nostro rimedio per le occhiaie appena sveglie per esser subito belle, fresche e pronte.

Marshmallow

Altro cubetto molto importante è il marshmallow.

I bambini tendono a farsi male di continuo e per quanta attenzione possiamo prestargli gli ematomi sono all’ordine del giorno.

Proprio come consigliano molti genitori blogger, conviene tenere sempre a portata di mano una confezione di marshmallow congelati. I morbidi dolciumi ben si plasmano alla forma di ginocchia, gomiti, piedi e per il nostro bimbo sarà più facile tenere il ghiaccio.

