Lo stato di disoccupazione è uno status riconosciuto al cittadino che ha diritto di accesso alle forme di sostegno al reddito come la NASpi, Dis-Coll, reddito di cittadinanza, reddito di inclusione ecc.. E’ riconosciuto ai cittadini che non svolgono un’attività lavorativa a seguito di un licenziamento individuale, collettivo o per dimissioni volontarie. Nonché Inoccupato o in cerca di prima occupazione con un reddito annuo da lavoro autonomo o dipendente inferiore rispettivamente ai 4.800 euro e 8.145 euro.

Come chiedere lo stato di disoccupazione

Per ottenere lo stato di disoccupazione necessario anche ai fini della presentazione della domanda di disoccupazione secondo le istruzioni qui riportate è necessario:

1.presentare apposita domanda online sul sito ANPAL

2.rilasciare la cd. DID ossia della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro

La Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro è obbligatoria per ottenere lo stato di disoccupazione. Infatti, può essere presentata dai cittadini che non svolgono un’attività lavorativa a seguito di un licenziamento individuale, collettivo, per dimissioni volontarie, inoccupati o in cerca di prima occupazione. Purchè siano effettivamente in cerca di un’occupazione. Chi, invece, non è in cerca di un’occupazione deve fare riferimento allo stato di non occupazione.

Come richiedere la DID online sul portale ANPAL

E’ possibile richiedere lo stato di disoccupazione collegandosi sul portale ANPAL con due modalità. Vediamo quali.

La prima modalità richiede il codice Pin INPS. La seconda modalità senza il Pin.

Richiesta della DID online con il Pin INPS

Il cittadino che possiede il pin Inps deve registrarsi sul portale nazionale ANPAL e autenticarsi con il codice Pin Inps.

Il rilascio della DID online e dello stato di disoccupazione è immediato.

Richiesta della DID online senza Pin INPS

I cittadini che non dispongono del Pin Inps devono ugualmente accedere al portale ANPAL e registrarsi. Il rilascio della DID e dello stato di disoccupazione in questo caso, non è immediato. Tuttavia, viene rilasciata una DID online provvisoria che dovrà essere convalidata con richiesta di appuntamento presso un Centro per l’Impiego. La convalida della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro avviene tramite la sottoscrizione di un Patto di Servizio Personalizzato.