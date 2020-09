Sono numerose le ragioni per le quali un contribuente ha bisogno di rivolgere domande o interrogativi all’Agenzia delle Entrate. La recente emergenza pandemica ha imposto uno stop forzato agli uffici che solo da qualche giorno hanno riaperto l’accesso contingentato al pubblico. Tra dubbi e incertezze, le possibilità che si offrono ai contribuenti per comunicare con l’Agenzia delle Entrate sono molteplici. Nella presente guida vi mostreremo coma chiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate ed ottenere risposta usando i vari canali.

Come orientarsi sul sito e quali servizi sono fruibili a distanza

Avete ricevuto un avviso di pagamento che non vi è del tutto chiaro. Oppure, dovete adempiere al pagamento di alcune imposte ma vorreste ulteriori chiarimenti. Come chiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate ed ottenere risposta sufficientemente esaustiva? Le modalità di comunicazione con gli uffici sono diverse e si trovano nella pagina web dell’ente alla sezione Contatti e Assistenza. All’interno della pagina è possibile trovare le principali aree di interesse sulle quali cliccare per la specifica dell’informazione per la quale l’interessato richiede informazioni. Le principali sezioni sono le seguenti:

a) emergenza Coronavirus – richiesta servizi in modalità semplificata: si tratta di una sezione dedicata alle procedure semplificate che solitamente si svolgono presso gli uffici;

b) assistenza fiscale;

c) assistenza catastale e assistenza ipotecaria;

d) reclami, elogi e suggerimenti;

e) siti web regionali;

f) FAQ.

Come chiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate ed ottenere risposta

Nelle differenti sezioni è possibile ottenere informazioni per i principali servizi che normalmente sono attivi presso gli sportelli. In ragione dell’emergenza sanitaria, l’Agenzia ha informato gli utenti che è possibile richiedere informazioni per mezzo email o PEC agli uffici territoriali di pertinenza. Sempre sulla medesima pagina diContatti e Assistenza è possibile reperire lo specifico contatto dell’ufficio di interesse. A tal riguardo, è bene ricordare che dallo scorso 15 settembre l’AdE ha modificato le modalità di accesso agli uffici. Difatti, l’utente che intende recarsi fisicamente allo sportello potrà farlo solo dietro prenotazione.

L’utente potrà prenotare il proprio appuntamento dal sito, recandosi nell’area Contatti e Assistenza, oppure per mezzo dell’applicazione mobile o tramite telefonata. A proposito di quest’ultimo canale, l’AdE informa che i servizi di informazione fiscale sono attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 17:00 ed il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Per contattare telefonicamente gli operatori è possibile chiamare i numeri 800.90.96.96 da telefono fisso, 06.96.66.8907 da mobile, 0039.06.96.66.89.33 dell’estero. Il canale online, sperimentato in fase di emergenza sanitaria, sembra che resterà ugualmente quello prediletto e che caratterizzerà moltissimi servizi.

Un aspetto importante da ricordare riguarda l’accesso ai servizi. Il contribuente che intenda effettuare l’accesso nella propria area riservata del sito web, potrà farlo inserendo le proprie credenziali su uno di questi canali:

a) Fisconline;

b) Entratel;

c) SPID.

Queste sono le principali indicazioni su come chiedere informazioni all’Agenzia delle Entrate ed ottenere risposta.