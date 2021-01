L’Agenzia delle Dogane ha diffuso le note esplicative per la richiesta del rimborso accise sul gasolio consumato nel quarto trimestre 2020 dalle imprese di autotrasporto. L’importo è pari a 214,18 euro per mille litri di prodotto e la domanda di rimborso sarà disponibile fino al prossimo 1° febbraio 2021. Le imprese che ne hanno diritto possono apprendere le principali informazioni sulla richiesta del beneficio fiscale come si riassume qui di seguito.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa i contribuenti

L’Agenzia delle Dogane per mezzo della nota n. 485862/RU del 29 dicembre 2020, ha reso pubbliche le indicazioni sulla richiesta di rimborso accise. Possono presentare istanza le aziende di autotrasporto con veicoli Euro IV o superiori per trasporto merci di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. La richiesta di rimborso si riferisce al 4° trimestre dell’anno 2020, quindi per il periodo di consumo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre. Ebbene come chiedere il rimborso accise sul consumo di gasolio per il quarto trimestre 2020?

La richiesta di rimborso può avvenire per mezzo del modello F24 con il relativo codice tributo 6740 o altri sistemi. Essa corrisponde a 214,18 euro per mille litri. Una nota importante da sottolineare riguarda le richieste future di recupero fiscale. Secondo quanto ha indicato il D.L. n. 157/2019, dal 1° ottobre 2020 i veicoli Euro III non potranno più recuperare le accise sul gasolio. Questo quindi le esclude definitivamente dal beneficio. L’esclusione si applica anche alle categorie Euro IV che non potranno più avere il rimborso delle accise successivamente al 1° gennaio 2021.

Come chiedere il rimborso accise sul consumo di gasolio per il quarto trimestre 2020

Le imprese che intendono prestare l’istanza potranno accedervi tramite il portale dedicato sul sito dell’Agenzia delle Dogane consultabile qui. Tramite questa funzione sarà possibile l’invio telematico della richiesta per gli utenti che sono abilitati. Al fine di ottenere l’agevolazione, si considerano esclusivamente gli acquisti dimostrabili per mezzo di opportuna fattura. Una alternativa alla versione digitale consiste nella presentazione della domanda in formato cartaceo. In tal caso, alla domanda cartacea si deve allegare il supporto informatico come ad esempio un DVD, CD-rom o penna USB.

Tali documenti si devono poi consegnare all’Ufficio delle Dogane territoriale competente. La richiesta di recupero accise può avvenire in forma di rimborso o compensazione del credito di imposta. In tal caso, non si deve dimenticare di riportare nel modello F24 il relativo dato con codice tributo 6740. C’è da ricordare che l’utilizzo in compensazione del credito è utilizzabile entro il 31 dicembre di quest’anno. Relativamente alle eccedenze che non vengono compensate, si può richiedere un rimborso in denaro entro il 30 giugno del 2022. Ecco le principali linee guida su come chiedere il rimborso accise sul consumo di gasolio per il quarto trimestre 2020.

