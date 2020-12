Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Se volessimo vedere il profilo Facebook di un amico, come possiamo fare? Qualcuno potrebbe dire, ma è semplice, basta scrivere il suo nome. È vero, ma se si è registrato con un falso nome? Oppure può darsi che abbia un nome molto comune come Mario Rossi e ce ne siano molti. Vediamo allora come cercare un profilo su Facebook di una persona o di un conoscente.

La ricerca di un amico

È sempre emozionante ritrovare le immagini di un amico nel profilo Facebook, e forse scoprire che noi ci siamo dentro. A volte i conoscenti pubblicano sul sito vecchie fotografie che fa tanto piacere rivedere. E allora perché non andare alla ricerca del profilo Facebook di qualche amico o conoscente? Inoltre è il modo oggi più usato per poter comunicare messaggi, foto e video, con tutti quelli che sono iscritti sul social americano.

Come cercare un profilo su Facebook di una persona o di un conoscente?

Questo metodo è valido sia per tablet che per computer o telefono. Naturalmente si presuppone di essere già inscritti a Facebook e che vi si abbia accesso. Se non si ha un profilo, allora si può chiedere a qualche conoscente che lo abbia.

Quando si cerca una persona su Facebook, lo si può fare in due modi. O si cerca mediante il suo nome oppure si può immettere il suo numero di telefono. In tutti e due i casi ci sono delle piccole limitazioni.

Se si conosce il nome, si può sperare che l’amico si sia registrato sulla piattaforma senza utilizzare un altro nome, altrimenti la ricerca risulterà inutile. Si può inserire il numero di telefono, ma anche in questo caso si deve sperare che abbia utilizzato proprio quello e non un altro. In ogni caso si procede in questo modo.

Procedura di ricerca

Entrando sul nostro profilo Facebook, in alto si trova la funzione di ricerca. È un rettangolo dove c’è di lato l’icona di una piccola lente d’ingrandimento. Sui cellulari per motivi di spazio c’è solo l’icona della lente, e allora si clicca sulla lente e si apre lo spazio per scrivere.

In questo spazio si può inserire o il nome e cognome della persona, o anche il numero di telefono con prefisso.

Si spinge sul pulsante “Invio” del computer e se ci sono risultati, verranno dati uno dopo l’altro.

Se invece si clicca il nome, tutti i risultati possibili appariranno di seguito.

Sarà poi a noi di trovare quello giusto.

Un metodo semplice per poter incontrare qualche amico sul web.

