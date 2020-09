Come cercare lavoro scoprendo chi sta assumendo in questo momento? Per trovare un’occupazione, infatti, in Italia è difficile essere assunti con una candidatura spontanea. Anche con un curriculum brillante, infatti, il rischio è quello non solo di non essere assunti. Ma pure quello di non ricevere nemmeno una risposta.

Chi sta assumendo in questo momento? Scoprilo con le banche dati online

Come cercare lavoro scoprendo chi sta assumendo in questo momento è allora chiaro. Si devono selezionare quelle imprese che stanno assumendo figure in linea con il proprio curriculum vitae e studi. Ed anche in base ad eventuali esperienze di lavoro già maturate.

Ma chi sta assumendo in questo momento? In passato, anche se si fa pure oggi, si correva ogni settimana in edicola. Per comprare le riviste ed i giornali. Al giorno d’oggi, invece, basta consultare le banche dati online. E chiaramente sempre e solo quelle giuste ed autorevoli.

Ecco i migliori siti e le migliori piattaforme online per cercare lavoro

InfoJobs, Monster e Trovolavoro. Sono questi alcuni dei migliori siti per trovare chi sta assumendo in questo momento. Ma senza dimenticare social network tematici come LinkedIn.

Si tratta di un servizio web di rete sociale dove è possibile trovare annunci di lavoro di qualsiasi tipo. Ma molti di questi sono focalizzati sulle professioni del digitale. Ci riferiamo, nello specifico, a figure come il SEO expert, il social media manager, il graphic designer. Ma anche il web designer, il SEM specialist ed il community manager. Giusto per citare le figure più ricercate.

Così come grazie a LinkedIn, che è un servizio gratuito nella versione base, si può trovare lavoro. Non solo attraverso un’assunzione a tempo determinato o indeterminato. Ma pure tramite collaborazione per chi ad esempio è già un professionista con la partita Iva. E punta ad ampliare il proprio portafoglio clienti.