Come cercare lavoro al tempo del coronavirus utilizzando questa piattaforma online. Infatti, chiunque stia cercando al giorno d’oggi un impiego e non si sia ancora inscritto a LinkedIn si sta perdendo importanti occasioni di trovare un lavoro. Tantissimi, infatti, in questo periodo si stanno riferendo a questo social del lavoro per trovare impiego.

Ma come utilizzare al meglio questa piattaforma? Come trovare lavoro sulla stessa?

LinkedIn, il colosso del lavoro di cui non si può fare a meno

LinkedIn è un social network di proprietà di Microsoft che collega persone che cercano un impiego ad aziende che necessitano di personale qualificato. Il funzionamento è molto semplice.

Ogni persona ha una pagina personale munita di foto ed esperienze lavorative che funziona come un curriculum vitae digitale. Allo stesso tempo, ogni azienda ha una presenza digitale sul sito.

La ricerca di lavoro avviene in due direzioni. I datori di lavoro, infatti, possono contattare i profili che considerano corrispondenti ai bisogni della propria azienda. Oppure il candidato può utilizzare una funzione della piattaforma per mandare il suo curriculum alle aziende.

Come cercare un’occupazione al tempo del coronavirus utilizzando questa piattaforma online

Vi sono alcune considerazioni da fare per chiunque voglia spiccare in un ambiente lavorativo che sta diventando sempre più difficile e competitivo.

Il primo passo è di creare una pagina personale pulita e precisa. Foto sorridente e informazioni concise sono estremamente importanti. E aiuteranno i selezionatori a farsi un’idea del candidato.

Allo stesso tempo è ugualmente importante essere attivi sulla piattaforma. Postare informazioni rilevanti e in linea con il lavoro che si sta cercando aumenta le possibilità di essere scovati dall’azienda giusta.

Infine, la piattaforma dà la possibilità di aumentare le proprie competenze tramite dei corsi su misura. Il servizio si chiama LinkedIn+ e, per quanto non gratis, viene riconosciuto come mezzo affidabile per usufruire di una formazione professionale di base. Certificati online, che siano presi da questa piattaforma o da servizi similari, aiuteranno i datori di lavoro a constatare la determinazione del candidato. Questa caratteristica, unita ad una buona preparazione tecnica, può fare realmente la differenza tra il trovare un lavoro oppure no.

Abbiamo visto, dunque, come cercare lavoro al tempo del coronavirus utilizzando questa piattaforma online.