Quando non piove per settimane, oltre alla siccità e allo smog c’è un altro problema che riguarda tutti noi direttamente. L’invasione della polvere, e con essa i relativi acari, batteri e microbi che vengono trasportati. Non parliamo poi degli strati di polvere che si formano se abitiamo in prossimità di strade e vie percorse dal traffico. Il tutto peggiora esponenzialmente, nel caso di una giornata di vento. Ecco, allora che potremmo ritrovarci davvero la casa invasa da uno strato di polvere. Cerchiamo di capire con l’aiuto degli Esperti della Redazione tutte le eventuali possibili soluzioni per combattere la polvere possibilmente in maniera naturale.

La pericolosità della polvere per la scienza

Come ricorda questo studio europeo, patrocinato dalle Commissioni specifiche, esistono tantissimi tipi di polvere. Da quelle atmosferiche a quelle alimentari. Da quelle irritanti a quelle che provocano allergia, e addirittura, malattie più importanti, come l’asma. Tralasciando quelle che possono essere considerate le polveri più pericolose in assoluto, come quelle chimiche, non sottovalutiamo nemmeno quelle che si annidano in casa nostra. Queste minuscole e infide particelle, praticamente invisibili singolarmente a occhio nudo, potrebbero risultare comunque nocive, se inalate. In pratica, a nessuno di noi farebbe bene a respirare anche la semplice polvere che si deposita sui cuscini, sui divani e sui peluche dei nostri bambini.

Come cercare di proteggere efficacemente i nostri mobili dalla polvere usando pochi prodotti chimici e preferendo detergenti naturali

Parlando di sistemi naturali per igienizzare la casa, stavolta potremmo avere meno soluzioni con i classici ed efficaci metodi della nonna. Probabilmente, forse anche perché un tempo, le nostre nonne non avevano a che fare con l’invasione moderna della polvere. Sicuramente, però, un sistema che utilizzavano per prevenire e assieme curare la polvere di casa, era quello del panno inumidito di acqua calda. Passandolo, infatti sulle superfici e sui mobili, la classica pezza con acqua calda, è in grado di rimuovere la polvere e cercare di impedirne, almeno per qualche ora, il successivo deposito. Anche un semplice fazzoletto vecchio potrebbe andare bene per questo uso. Attenzione, però a non agire in questo modo in prossimità di prese elettriche, elettrodomestici, cavi, antenne e sistemi dotati di circuiti.

La sempre valida alleanza con il caro vecchio aceto

Non poteva certo mancare il nostro alleato aceto tra i sistemi naturali per attaccare la polvere di casa. Mescoliamolo in parti uguali all’acqua tiepida e versiamo in un contenitore dotato di spruzzino. Allo stesso modo del sistema sopra citato, ma nebulizzando e passando le superfici impolverate. Come cercare di proteggere efficacemente i nostri mobili dalla polvere senza usare sistemi chimici e costosi.

