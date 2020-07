Ora andremo a spiegare come cavalcare rialzi del 10% per 3 titoli azionari del Ftse Mib pronti al grande scatto.

Finalmente un segnale di forza per i mercati azionari internazionali che dopo aver testato supporti e resistenze diverse volte dal 22 giugno in poi , hanno scelto la strada del rialzo. Quindi, la conferma odierna, tranne ripensamenti nelle prossime ore è un bel segnale di forza.

Il Ftse Mib Future se chiuderà la giornata odierna su livelli superiori a 20.110, procederà per raggiungere i 22.400 per/entro il 15 agosto.

Si stanno per aprire interessanti margini di guadagno per gli investitori.

Come mai? Tutto attorno a noi sembra propendere per una nuova ondata di coronavirus e le stime di crescita continuano a rallentare? Cosa succede invece ai mercati? Perchè salgono?

Come spiegato più volte, i mercati tendono a muoversi in base agli indicatori predittivi e non coincidenti. I primi infatti scontano una ripresa dall’ultimo trimestre dell’anno/primo trimestre del 2021.

Solo una mancata conferma di questo scenario nelle prossime settimane potrebbe far aprire forti spazi di ribassi.

Come cavalcare rialzi del 10% per 3 titoli azionari del Ftse Mib pronti al grande scatto

A Wall Street le trimestrali delle società del settore bancario stanno riportando risultati delle trimestrali superiori alle attese e questo potrebbe essere input per i titoli del settore quotati a Piazza Affari.

Ora andremo a capire quali opportunità si possono cogliere per Banco BPM, Intesa Sanpaolo (MIL:ISP) ed Unicredit.

Banco BPM, ultimo prezzo a 1,3965. Comprare a mercato con stop loss a 1,2980 ed obiettivo primo a 1/3 mesi in area 1,60 e poi 1,80.

Intesa Sanpaolo, ultimo prezzo a 1,8284. Comprare a mercato con stop loss a 1,75 ed obiettivo primo a 1/3 mesi in area 1,90 e poi 2,20.

Unicredit, ultimo prezzo a 8,793. Comprare a mercato con stop loss a 8,48 ed obiettivo primo a 1/3 mesi in area 9,56 e poi 11,45.

Si procederà come al solito per step ma questo ci sembra un momento ideale per tradare questi titoli azionari.