Tutti noi ormai utilizziamo lo smartphone per fare di tutto e di più. Oltre che chiamare e inviare messaggi ci serve per stilare l’agenda, effettuare pagamenti o addirittura ricordarci dove abbiamo parcheggiato l’auto. Per questo è normale che consumi un sacco di energia durante la giornata. E che la batteria si scarichi velocemente.

Nonostante sia inevitabile che dopo tanto utilizzo il nostro telefono ci abbandoni, non è detto che si debbano aspettare ore perché si ricarichi di nuovo. Esistono infatti dei piccoli stratagemmi per accelerare la ricarica. E che ci possono salvare quando abbiamo poco tempo per “ridare vita” alla batteria.

Proprio la nostra Redazione ha scoperto un metodo tanto semplice quanto efficace per far sì che questo accada. Vediamo allora come caricare la batteria del telefono velocemente e senza spegnerlo con questo facilissimo trucco a cui non avevamo mai pensato.

Una semplicissima operazione

Non sempre c’è bisogno di spegnere lo smartphone per caricarlo più in fretta. Per risparmiare tempo si può infatti aumentare la velocità di ricarica anche tenendolo acceso. La soluzione ci viene offerta da una semplice impostazione che abbiamo tutti sui nostri device.

Tutto quello che dovremo fare appena collegato il dispositivo al cavo per la ricarica è attivare la cosiddetta “modalità aereo”. Proprio quella che ci viene consigliato di utilizzare quando ci troviamo in volo ad alta quota.

Come funziona questa modalità

La modalità aereo prevede la disattivazione di tutte le funzioni di connessione del cellulare. Rete cellulare, rete dati, infrarossi e Bluetooth. Praticamente è quasi come avere il dispositivo spento, solo che non dovremmo perdere tempo per aspettare che si riaccenda.

Ricordiamoci che attivando questa modalità non potremo né inviare o ricevere sms né connetterci ad internet. In compenso, risparmieremo un sacco di energia che verrà impiegata per velocizzare la ricarica.

L’attivazione in pochi passaggi

Abilitare la modalità aereo è molto facile. Sia nei dispositivi Android che Apple basterà far scendere la tendina delle impostazioni dall’alto dello schermo. A questo punto basterà toccare l’icona dell’aereo dall’Area di notifica di sistema per Android o dal Centro di controllo per iPhone.

Ecco, dunque, come caricare la batteria del telefono velocemente e senza spegnerlo con questo facilissimo trucco a cui non avevamo mai pensato.