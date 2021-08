Come capiremo che la lunga fase laterale su Radici Pietro Industries è finita?

Una bella domanda che attende una risposta da dicembre 2020. Da quando, cioè, le quotazioni di Radici Pietro Industries si stanno muovendo all’interno della barra disegnata a dicembre 2020. Da quel momento è iniziato un movimento ribassista che è andato avanti per step alternando fasi laterali molto strette a improvvise accelerazioni ribassiste.

Ad esempio, sono ormai nove settimane che le quotazioni si stanno muovendo in uno strettissimo trading range individuato dai livelli 1,63 euro e 1,715 euro. Inoltre va notato che all’interno di questo intervallo, in area 1,685 euro, passa un livello chiave per la possibile proiezione rialzista che potrebbe portare le quotazioni in area 2,25 euro.

Viceversa, una chiusura inferiore a 1,63 euro porterebbe il titolo a raggiungere gli obiettivi ribassisti indicati in figura. In particolare, la massima estensione ribassista passa per area 1,275 euro.

Da notare che, sebbene con una prevalenza di segnali neutrali, lo Swing Indicator ha dato recentemente segnali di acquisto, che, però, non hanno avuto un seguito importante.

Per le prossime settimane, quindi, prestare moltissima attenzione ai livelli indicati.

Visto questo quadro molto incerto l’operatività su Radici Pietro Industries deve essere improntata alla prudenza.

D’altra parte tutti gli indicatori basati sui multipli di mercato e i fondamentali della società sono indicano prevalentemente una certo grado di sottovalutazione. Il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione di oltre l’80% confermata dal rapporto Price to Book ratio. Inoltre il titolo è valutato a 0.69 volte il suo fatturato del 2021. Radici Pietro Industries, quindi, presenta livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. Infine, il prezzo dell’azienda rispetto al valore netto contabile fa apparire l’azione come relativamente economica.

Questo livello di sottovalutazione è confermato dagli analisti che coprono il titolo. Il loro consenso medio, infatti, è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione dell’87% circa.

Il titolo azionario Radici Pietro Industries (MIL:RAD) ha chiuso la seduta del 9 giugno a quota 1,75 euro in ribasso rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

