Se si hanno due criceti e si vuole evitare di rischiare che si accoppino, è più che lecito volerne capire il sesso il prima possibile. Proprio come abbiamo già visto per le tartarughe di terra e per i gatti, ci sono alcune caratteristiche che permettono di farlo. Anche in questo caso, è importante che abbia già raggiunto la maturità sessuale. Solo in questo modo sarà possibile capire con certezza se un criceto è maschio o femmina.

In genere, ciò avviene una volta che hanno compiuto tra i trenta e i cinquanta giorni di vita. L’ispezione deve avvenire in modo molto delicato, in modo tale da non spaventare l’animale o peggio spingerlo a non fidarsi più in futuro. Prenderlo in braccio usando un’asciugamano, accarezzarlo dolcemente e infine offrirgli un piccolo premio da sgranocchiare, come un seme di girasole, è l’approccio ideale. Una volta tranquillizzato l’animaletto, si potrà procedere a metterlo in posizione diagonale e cominciare l’attenta osservazione.

Come capire se un criceto è maschio o femmina

Premendo leggermente poco sotto la coda, è possibile osservare la zona perianale del criceto. Gli esemplari maschi presentano una maggiore distanza tra l’ano e l’organo genitale rispetto alle femmine. I testicoli sono particolarmente visibili e il loro posteriore ha una forma leggermente appuntita. Anche la loro ghiandola ombelicale è molto più evidente. La si potrà esaminare scostandone il pelo nella zona dell’ombelico.

Le femmine si distinguono invece per la presenza delle mammelle, site nella parte inferiore dell’addome. La loro uretra inoltre si apre separatamente dalla vagina tramite la papilla uretrale, che si trova davanti alla vulva.

Queste sono tutte quante le caratteristiche da osservare per capire se un criceto è maschio o femmina.

Ma dipende anche dalla specie

Tutto ciò che abbiamo detto vale in linea di massima. Esistono diverse specie di criceti, a seconda delle quali potrebbe essere più o meno difficile distinguerne il sesso. Ad esempio, le dimensioni minute del Roborovsky potrebbero rendere più difficile individuare la distanza tra la zona perianale e quella genitale.

In caso di dubbio, è preferibile recarsi dal veterinario, specialmente se si hanno più criceti, sia per evitare cucciolate indesiderate che per capire come farli convivere.